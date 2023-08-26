共和黨初選辯論 德桑提斯聲勢未反彈 川普民調仍領先

川普。(美聯社)

路透/易普索最新民調 結果顯示，即使拒絕與佛羅里達州州長德桑提斯 （Ron DeSantis）和其他競爭對手辯論，前總統川普仍在角逐共和黨 總統候選人提名的競爭中領先德桑提斯近40個百分點。

路透/易普索（Reuters/Ipsos）調查發現，半數關注23日共和黨初選首場辯論的該黨受訪者，對德桑提斯的競選持更開放態度。這對他的競選團隊來說是個好消息，因為經歷了夏季民調下滑後，他們期望這場辯論能提升德桑提斯的形象。

但調查也顯示，即使獲得13%共和黨受訪者的支持，德桑提斯仍位居第2，遠遠落後川普（Donald Trump）；川普的支持率為52%，略高於8月初路透/易普索民調的47%。

這項對全美進行、為期2天的網路民調收集1004名美國成人的回應，其中包括347名共和黨人，衡量精確度的指標信賴區間約為6個百分點。

德桑提斯和其他7名共和黨有望出線參選人參與了在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的辯論會，而川普和保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）的預錄訪談同一時間在原名推特（Twitter）的社群平台X播出，希望吸引觀眾注意。

儘管分別在4起案件遭到刑事起訴，川普在辯論前曾表示，鑒於他在民調中的大幅領先，他認為參與辯論沒有任何政治好處。路透/易普索民調結果似乎證實了這一點。

儘管德桑提斯辯論時站在講台中間，他在這場喧鬧的2小時活動鋒頭幾乎都被科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）所掩蓋，後者在辯論中與前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及其他候選人激辯。