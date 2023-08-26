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共和黨初選辯論德桑提斯聲勢未反彈 川普民調仍領先

共和黨初選辯論 德桑提斯聲勢未反彈 川普民調仍領先

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
川普。(美聯社)
川普。(美聯社)

路透/易普索最新民調結果顯示，即使拒絕與佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）和其他競爭對手辯論，前總統川普仍在角逐共和黨總統候選人提名的競爭中領先德桑提斯近40個百分點。

路透/易普索（Reuters/Ipsos）調查發現，半數關注23日共和黨初選首場辯論的該黨受訪者，對德桑提斯的競選持更開放態度。這對他的競選團隊來說是個好消息，因為經歷了夏季民調下滑後，他們期望這場辯論能提升德桑提斯的形象。

但調查也顯示，即使獲得13%共和黨受訪者的支持，德桑提斯仍位居第2，遠遠落後川普（Donald Trump）；川普的支持率為52%，略高於8月初路透/易普索民調的47%。

這項對全美進行、為期2天的網路民調收集1004名美國成人的回應，其中包括347名共和黨人，衡量精確度的指標信賴區間約為6個百分點。

德桑提斯和其他7名共和黨有望出線參選人參與了在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的辯論會，而川普和保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）的預錄訪談同一時間在原名推特（Twitter）的社群平台X播出，希望吸引觀眾注意。

儘管分別在4起案件遭到刑事起訴，川普在辯論前曾表示，鑒於他在民調中的大幅領先，他認為參與辯論沒有任何政治好處。路透/易普索民調結果似乎證實了這一點。

儘管德桑提斯辯論時站在講台中間，他在這場喧鬧的2小時活動鋒頭幾乎都被科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）所掩蓋，後者在辯論中與前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及其他候選人激辯。

德桑提斯 民調 共和黨

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