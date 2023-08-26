捍衛2%目標 鮑爾：通膨仍太高 必要時會再升息

聯準會主席鮑爾在全球央行會議上發表演說，具體闡述打擊通膨步驟，因為通膨率尚未降到聯準會預期的2%，暗示不排除繼續升息。（美聯社）

聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)25日在全球央行年會上發表演說表示，抑制通膨雖已取得進展，但通膨率仍高於政策制訂者感到安心的水平，聯準會準備在必要時候進一步升息 ，並將利率 維持在高位，直到通膨接近2%目標。

鮑爾在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行的全球央行年會上發表主題演講時表示，「即使通膨已從高點回落，這是個值得歡迎的發展，但它仍然過高」，「我們準備在適當的情況下進一步升息，並打算將政策維持在限制性水平，直到確信通膨持續下降至我們的目標。」

他也指出，Fed考慮採取進一步行動時會保持彈性。但幾乎沒有跡象顯示Fed很快將開始放鬆政策。

這次講話與鮑爾去年在傑克森霍爾發表的講話相似，當時他警告，隨著Fed繼續努力將失控的通膨率拉回到2%的目標，可能會出現「一些痛苦」。

但當時的通貨膨脹率遠遠超過目前的速度；話雖如此，鮑爾表示現在宣布勝利還為時過早，即使6、7月物價上漲速度均放緩。

他表示：「6月和7月核心通膨月增率較低值得高興，但兩個月的良好數據只是建立通膨持續下降以實現目標的信心的開始。」

他承認風險是雙向的，可能太過，也可能不足，「做得太少可能會讓高於目標的通膨變得根深柢固，最終需要貨幣政策以高昂的就業成本從經濟中壓低更持久的通膨」，「做得太過也可能對經濟造成不必要的損害。」

他說，「就像一般情況一樣，在多雲的天空下依靠星星導航。」

Fed已連續升息11次，將關鍵利率推至5.25%-5.5%的目標區間，為22年來的最高水平；外界預期聯邦公開市場委員會(FOMC)在9月會議再次升息的可能性很小，但預計11月會議上有五成的可能性再升息。

鮑爾沒有明確表示他對升息決定的看法，「基於已經取得的進展，在即將舉行的會議上，我們會在評估陸續發布的數據以及不斷變化的前景與風險時，謹慎行事；決定是進一步收緊貨幣政策，還是保持政策利率不變，」然而，沒有任何跡象顯示他考慮降息。