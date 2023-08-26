天災頻仍讓房屋保險費上漲 衝擊房地產市場

住屋保險公司為彌補巨額承保損失，正試圖提高費率或從沿海城市等災害頻發地區撤資。圖為夏威夷州哈雷瓦的海岸房屋。(美聯社)

證據顯示，天災頻仍導致保費 驟增、購屋成本上升，開始影響房地產市場，除了銷售速度放緩，洪水 或野火風險特別高的地區有房屋交易中途喊停。

華爾街日報報導，住屋保險 公司為彌補巨額承保損失，正試圖提高費率或從沿海城市如佛羅里達州珊瑚角(Cape Coral)等災害頻發地區撤資。保險訊息研究所(Insurance Information Institute)數據顯示，佛州人民平均年度房屋保費過去五年已增加兩倍，從2019年的1988元增至6000元。

許多脆弱地區的洪水保險費上漲速度更快。聯邦數據顯示，被房地產銷售人員形容為「海濱仙境」的珊瑚角，平均每年洪水保險保費已從每年1791元增加到4728元。

提供大部分保單的聯邦國家洪水保險計畫(National Flood Insurance Program)最近改變定價，將保費與風險更緊密關連。佛州Goosehead Insurance保險經紀人哈索坦(Chance Hazeltine)表示，新制下，珊瑚角地區洪水保費可能高出三到四倍。雖然當地房地產市場仍然活躍，但隨著擁有房產成本上升，勢將影響其轉售價值。

佛州近三分之一房屋建商表示，買家對房屋保險的擔憂在一定程度上減緩了銷售。John Burns研究諮詢公司調查則發現，南加州建商呈報房屋銷售受保險問題影響的數字比例非常相似，平均為29%，遠高於全國的9%。

受影響最嚴重的地區可能是低收入地區。路易斯安那州東南部Houma-Terrebonne商會主席赫伯特(Nicholas Hebert)表示，洪水保險計畫的新定價體系「將對路州房地產市場造成毀滅性後果」。包括路州在內的10個州已提起訴訟，要求針對新的洪水保險定價系統實施禁令。

國家洪水保險計畫高級主管莫斯塔德(David Maurstad)8月在法庭文件中針對訴訟反駁寫道，新的定價體系可以協助低風險州的居民。