曾是狂野西部小鎮、亡徒之地 全球央行年會為何在傑克森霍爾舉行？

全球央行財政高官雲集的傑克遜霍爾曾是狂野的西部小鎮和亡命之徒的避難所。圖為遊客在當地參觀。(美聯社)

匯集全球央行 財政高官與頂尖經濟學家的「傑克森霍爾」(Jackson Hole)年度盛會25日至26日舉行，約120名財經專家聚集在懷俄明州提頓山腳(Teton mountains)的傑克森湖旅館(Jackson Lake Lodge)討論經濟貨幣 政策相關主題，對世界經濟影響舉足輕重，更讓曾是亡命之徒避難所的傑克森霍爾小城，再次躍登全球焦點。

傑克森霍爾會議所在地傑克森(Jackson)以前是狂野的西部小鎮，1920年人口只約300人，曾是亡命之徒的避難所。這座山谷持續保持著原始狀態，直到金融家兼慈善家小約翰‧洛克菲勒 (John D. Rockefeller Jr.) 秘密收購並捐贈大部分土地，成為大提頓國家公園傑克森霍爾地區。

1950年左右，洛克菲勒在那裡建造了傑克森湖旅館，一開始並不受當地人喜愛。但1982年，傑克森湖旅館寬敞的空間和當地秀麗景色，受到1978年開始主辦央行經濟年會的堪薩斯城聯邦準備銀行垂青；央行經濟年會自此持續在傑克森霍爾舉行。

全球央行財政高官雲集的傑克遜霍爾曾是狂野的西部小鎮和亡命之徒的避難所。圖為遊客在當地參觀。(美聯社)

1991年起，時任聯準會 (Fed)主席葛林斯潘(Alan Greenspan)開始在傑克森霍爾年會發表開幕致辭，此後14年他持續保持傳統；聯準會聲望也愈來愈高。他的繼任者也常在年會中發表關鍵談話，甚至發布全新貨幣政策。

2008年全球金融危機，各國央行擴大影響力救市並支撐經濟，更加深世人對傑克森霍爾的關注。接下來幾年，記者、金融分析師和抗議團體開始在附近紮營；會中演講或主持會議的學者宛如學界搖滾明星。

2011年至2023年初，在堪薩斯城聯準銀行總裁喬治(Esther George)主導下，愈來愈多女性、不同族裔背景和不同經濟觀點者與會，傑克森霍爾會議吸引了更多鎂光燈聚集。今年喬治宣布退休，奧馬哈互助銀行(Mutual of Omaha Bank)前執行長施密德(Jeffrey Schmid)本周走馬上任，傑克森霍爾會議可能正邁入另一個新紀元。