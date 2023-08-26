曾是狂野西部小鎮、亡徒之地 全球央行年會為何在傑克森霍爾舉行？
匯集全球央行財政高官與頂尖經濟學家的「傑克森霍爾」(Jackson Hole)年度盛會25日至26日舉行，約120名財經專家聚集在懷俄明州提頓山腳(Teton mountains)的傑克森湖旅館(Jackson Lake Lodge)討論經濟貨幣政策相關主題，對世界經濟影響舉足輕重，更讓曾是亡命之徒避難所的傑克森霍爾小城，再次躍登全球焦點。
傑克森霍爾會議所在地傑克森(Jackson)以前是狂野的西部小鎮，1920年人口只約300人，曾是亡命之徒的避難所。這座山谷持續保持著原始狀態，直到金融家兼慈善家小約翰‧洛克菲勒 (John D. Rockefeller Jr.) 秘密收購並捐贈大部分土地，成為大提頓國家公園傑克森霍爾地區。
1950年左右，洛克菲勒在那裡建造了傑克森湖旅館，一開始並不受當地人喜愛。但1982年，傑克森湖旅館寬敞的空間和當地秀麗景色，受到1978年開始主辦央行經濟年會的堪薩斯城聯邦準備銀行垂青；央行經濟年會自此持續在傑克森霍爾舉行。
1991年起，時任聯準會(Fed)主席葛林斯潘(Alan Greenspan)開始在傑克森霍爾年會發表開幕致辭，此後14年他持續保持傳統；聯準會聲望也愈來愈高。他的繼任者也常在年會中發表關鍵談話，甚至發布全新貨幣政策。
2008年全球金融危機，各國央行擴大影響力救市並支撐經濟，更加深世人對傑克森霍爾的關注。接下來幾年，記者、金融分析師和抗議團體開始在附近紮營；會中演講或主持會議的學者宛如學界搖滾明星。
2011年至2023年初，在堪薩斯城聯準銀行總裁喬治(Esther George)主導下，愈來愈多女性、不同族裔背景和不同經濟觀點者與會，傑克森霍爾會議吸引了更多鎂光燈聚集。今年喬治宣布退休，奧馬哈互助銀行(Mutual of Omaha Bank)前執行長施密德(Jeffrey Schmid)本周走馬上任，傑克森霍爾會議可能正邁入另一個新紀元。
上一則
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
下一則
FB留言