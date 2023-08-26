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全球央行年會 傑克森霍爾預示「軟著陸」？

編譯廖振堯／綜合25日電
為期兩天的全球央行年會25日在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)揭幕。圖中左為聯準會主席鮑爾，右為歐洲央行主席拉加德。(路透)
為期兩天的全球央行年會25日在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)揭幕。圖中左為聯準會主席鮑爾，右為歐洲央行主席拉加德。(路透)

在經濟日益樂觀的背景下，為期兩天的全球央行年會25日在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)揭幕，目標除了將通膨率降至2%，也希望能達成「軟著陸」，讓經濟能平穩降溫，避免大規模通貨緊縮及失業，而傑克森霍爾周邊已出現類似情景，或許能就近為聯準會提供參考的依據。

消費者支出 繼續增加

美聯社報導，消費者通膨率去年高點來到9.1%，目前已降至3.2%；全國失業率接近半世紀以來最低；升息雖將基準利率推至22年來高點，但消費者仍在繼續增加支出。

而在傑克森霍爾，經濟降溫但穩定的跡象已經顯現：一些零售商供應鏈正常化，降低了定價壓力；飯店入住率擺脫新冠疫情期間的影響；雖然仍偏高，但房地產價格已在下調。

如傑克森霍爾市中心一家戶外用品店Skinny Skis的老闆之一霍爾(Taylor Hall)表示，其銷售情況依然健康，考慮到很多客戶都是高收入族群，他們對通膨並不敏感。且越南、中國鞋類製造商的產量似乎已從疫情中全面反彈，這有助於降低成本，而霍爾說他正以更低的價格回饋顧客。

為期兩天的全球央行年會25日在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)揭幕...
為期兩天的全球央行年會25日在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)揭幕。圖中右二為聯準會主席鮑爾，右一為歐洲央行主席拉加德。(路透)

旅遊餐飲業 「還過得去」

自去年以來，旅遊業一直在推動經濟發展，但全國情況正在降溫。旅遊分析公司STR降低飯店入住率預測，預計從2022年開始到今年的入住率幾乎不會增加。傑克森霍爾為當地商會準備的數據也顯示放緩，從2019年疫情爆發前的81%降至今年6月的75%。

餐飲方面也出現降溫但還過得去。賣炸塔可的帕拉澤特(Andy Parazette)表示，2020、2021年新冠疫情復甦時生意最好，戶外場所被視為安全的度假勝地，傑克遜霍爾吸引大量遊客。今年生意沒有那麼強勁，但牛肉和雞肉成本過去兩年飆升後有所下降、加上找工人沒那麼難，帕拉澤特說這不一定是壞事，他們可以喘口氣。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)在會議前表示，他仍然樂觀地認為央行能夠扭轉局面並實現軟著陸。他說從來沒有預見到經濟衰退，但確實聽到一些商界領袖對借貸成本飆升表示擔憂。「事情正在有序地放緩，人們對如何花錢變得更加敏感」。

疫情 央行 懷俄明州

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