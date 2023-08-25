福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

中日兩國因日本 福島核汙水排入海中，爆發外交經貿戰，在中國政府也宣布自24日起全面暫停進口日本水產品後，日本已循外交管道，要求中方立即取消。日本外務大臣林芳正稱北京 此舉「並非基於科學根據」，完全無法接受。

中國官方公告全面暫停進口日本水產品，為雙方漁產貿易、中國日本料理市場投下震撼彈，對此，中國駐日大使吳江浩強調，此舉「理所當然」，也是「完全必要」，日本應該「反躬自省」。

據中國駐日使館官網消息，吳江浩24日向日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。吳江浩要求日方「立即中止這一極端自私自利和不負責任的行為」。

吳江浩說，回顧人類歷史，由於人為決策失誤導致生態災難的慘痛教訓比比皆是，「我們不能讓類似的悲劇再次上演」。他還提到，日方無權擅自決定向海洋傾倒核汙染水，必須對由此引發的後果承擔全部責任。日方排海已引發中國消費者對於食品安全的強烈擔憂。中國政府必須堅決回應人民關切，維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

他表示，中國政府宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，「是理所當然的，也是完全必要的。造成這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省」。

但日本外相林芳正指出，「極其遺憾，完全無法接受(中方)這一並非基於科學根據的措施，已要求立即取消」。東京電力公司發表評論稱，若出口遭受損失，將適當賠償。

至於北京官方禁令下，中國日本料理店情況也受到各界矚目。據紅星新聞報導，北京多家日料店的工作人員表示目前店裡幾乎已經不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞 等海域出產的食材代替。

而另據時代周報消息，多家中國日本料理店都已表示，會遵循官方規定，停止進口日本食材。有業者提到，青花魚與秋刀魚也能從台灣等管道獲得；高人氣的鮭魚主要來自智利與挪威；至於鰻魚，日本甚至需要大量進口中國養殖的鰻魚。

根據中國海關總署資料數據，魚塊除外，中國7月從日本進口的生鮮魚貨為人民幣2263萬元(約311萬美元)，月減幅度達五成三；年減幅度也達五成四。日媒指出，這顯然受到中國7月上旬開始檢查日本水產品有無含放射性物質所影響。