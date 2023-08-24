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搶觀眾？川普缺席黨內初選辯論 同時段接受卡爾森專訪

編譯陳韻涵／綜合23日電
媒體人卡爾森23日晚在X(前推特)平台，播出前總統川普的專訪，與共和黨大選初選首場政見辯論打擂台。(取自卡爾森X)
媒體人卡爾森23日晚在X(前推特)平台，播出前總統川普的專訪，與共和黨大選初選首場政見辯論打擂台。(取自卡爾森X)

共和黨總統初選提名首場辯論23日晚9時登場，選擇缺席的前總統川普在同時段公布他接受「福斯新聞」(Fox News)前當家主播卡爾森(Tucker Carlson)專訪的內容，互搶觀眾的意味濃厚；川普在被控干涉喬治亞州大選案主動到案前夕，23日透過社群媒體「真實社群」(Truth Social)表示，從沒有人像他這樣為選舉公正而戰，且以被捕為榮。

卡爾森23日陸續在「X平台」(前身為『推特』Twitter)釋出川普受訪的預告短片，並透露是川普主動找他做專訪。

川普在訪談中，形容試圖「偷竊」大選的對手是「選民受夠了的野蠻動物」，批評參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)意圖鼓動議員支持彈劾案。

媒體人卡爾森23日晚在X(前推特)平台，播出前總統川普的專訪，與共和黨大選初選首...
媒體人卡爾森23日晚在X(前推特)平台，播出前總統川普的專訪，與共和黨大選初選首場政見辯論打擂台。(取自卡爾森X)

卡爾森在訪談中詢問川普，美國是否即將陷於內戰，以及是否擔心被暗殺，完整專訪內容透過卡爾森的「X平台」公布，並精心挑在23日晚間8時55分上線，就在共和黨首場辯論參選人登台前五分鐘。

川普則透過「真實社群」宣布，「我與卡爾森的訪談將在晚間9時播出，火光四射，好好享受！」

川普在訪談中關切80歲的拜登總統健康狀況，指他「撐不到那時候」；川普曾在「真實社群」上寫道，「腐敗的拜登很糟糕，他是我國史上最爛的總統」。

川普與卡爾森選擇在辯論時段釋出專訪內容，凸顯川普擁有絕對的話語權，不會受到辯論主持人操控時間並打斷談話，或是被另一名參選人援引他任內或其他不利事證加以批評。

卡爾森專訪發布的平台精挑細選，透過億萬富豪馬斯克(Elon Musk)收購的「X平台」播出；2021年國會暴亂事件後，推特封鎖川普的帳號，讓川普另起爐灶開設「真實社群」，而馬斯克接手推特後，恢復川普的帳號使用權，並把推特更名為「X平台」。

川普遭到喬州針對推翻2020年大選結果案起訴，他計畫於24日至喬州富爾頓郡的亞特蘭大監獄到案。

川普透過「真實社群」發文表示，他很自豪(proudly)將在24日於喬州被捕；他寫道，「沒有人像川普一樣，為選舉公正性而戰。為此，我將自豪地於明天下午在喬治亞州被捕。蒼天保佑美國！！！」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 推特 喬州

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