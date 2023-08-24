我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

被控推翻喬州大選結果 朱利安尼到案狂轟：滑稽、侮辱憲法

編譯陳韻涵／綜合23日電
川普私人律師朱利安尼23日到喬州到案後，在監獄外痛批檢方侮辱憲法。(美聯社)
川普私人律師朱利安尼23日到喬州到案後，在監獄外痛批檢方侮辱憲法。(美聯社)

被控圖謀推翻喬治亞州大選結果的被告陸續到案，繼六名被告22日先後到案後，前總統川普的前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)23日到案，他出庭後形容起訴「滑稽、侮辱憲法」，他的兒子則要川普替父親的律師費用募款。

朱利安尼和川普面臨最多項指控，這位紐約前市長在2020年大選後擔任川普的私人律師，並在川普宣稱大選被竊後，參與多項虛假指控。

朱利安尼在紐約市警總局前局長柯瑞克(Bernard Kerik)的陪同下，前往亞特蘭大的監獄報到，柯瑞克並非此案被告；朱利安尼的紐約律師埃斯波西托(John Esposito)23日已會晤主導調查的富爾頓(Fulton County)郡檢察官威利斯(Fani Willis)，隨後陪同朱利安尼前往亞特蘭大，保釋金定為15萬元。

川普訂24日到案，保釋金為20萬元，川普競選團隊訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)的保釋金則為10萬元。

代表朱利安尼的亞特蘭大律師特維斯(Brian Tevis)表示，「我們會持續與檢方磋商。」 

朱利安尼23日抵達亞特蘭大之際，此案另一名被告、參與「冒牌選舉人」計畫的川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)提出快速審理的動議；據此情況，19名被告將在喬州法律允許下，於11月3日前受審。

朱利安尼上周被起訴後表示，「這是荒謬適用敲詐勒索的案例」；23日到案後又表示，「 這項起訴很滑稽，這是侮辱憲法。」

來源:MSNBC

喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)、喬州科菲郡(Coffee County)共和黨部主委凱西‧拉瑟姆(Cathy Latham)、律師史密斯(Ray Smith)和切斯布羅被控策畫「冒牌選舉人」計謀，企圖幫忙川普推翻選舉結果，這四人22日深夜、23日凌晨先後向富爾頓郡監獄報到，完成到案手續。

所有喬州被告當中，最早到案的是喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)，22日稍晚已獲釋。前川普選舉律師伊士曼(John Eastman)22日上午，第一位到富爾頓郡立監獄到案。 

「捍衛朱利安尼政治行動委員會」(Giuliani Defense PAC)訂9月在川普的新澤西州高爾夫球俱樂部舉辦募款活動，而川普是主要嘉賓，朱利安尼的兒子安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)呼籲川普為父親募集訴訟費用；出席該活動的金主，每人要捐款10萬元給該委員會。

被控推翻喬州選舉結果已到案被告。(路透)
被控推翻喬州選舉結果已到案被告。(路透)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 喬州 亞特蘭大

上一則

說好的鴻海威州「大規模」投資？川普2018年承諾跳票

下一則

民調只剩12%…德桑提斯當務之急「證明能取代川普」

延伸閱讀

涉助川普推翻2020大選喬州計票 朱利安尼交保

涉助川普推翻2020大選喬州計票 朱利安尼交保
民調再掉 德桑提斯要證明能「取代川普」

民調再掉 德桑提斯要證明能「取代川普」
司法部：一名密件門案證人撤回不實證詞

司法部：一名密件門案證人撤回不實證詞
川普喬州起訴案搶走外界對共和黨首場辯論的關注

川普喬州起訴案搶走外界對共和黨首場辯論的關注

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹