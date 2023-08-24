被控推翻喬州大選結果 朱利安尼到案狂轟：滑稽、侮辱憲法

川普私人律師朱利安尼23日到喬州到案後，在監獄外痛批檢方侮辱憲法。(美聯社)

被控圖謀推翻喬治亞州大選結果的被告陸續到案，繼六名被告22日先後到案後，前總統川普 的前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)23日到案，他出庭後形容起訴「滑稽、侮辱憲法」，他的兒子則要川普替父親的律師費用募款。

朱利安尼和川普面臨最多項指控，這位紐約前市長在2020年大選後擔任川普的私人律師，並在川普宣稱大選被竊後，參與多項虛假指控。

朱利安尼在紐約市警總局前局長柯瑞克(Bernard Kerik)的陪同下，前往亞特蘭大 的監獄報到，柯瑞克並非此案被告；朱利安尼的紐約律師埃斯波西托(John Esposito)23日已會晤主導調查的富爾頓(Fulton County)郡檢察官威利斯(Fani Willis)，隨後陪同朱利安尼前往亞特蘭大，保釋金定為15萬元。

川普訂24日到案，保釋金為20萬元，川普競選團隊訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)的保釋金則為10萬元。

代表朱利安尼的亞特蘭大律師特維斯(Brian Tevis)表示，「我們會持續與檢方磋商。」

朱利安尼23日抵達亞特蘭大之際，此案另一名被告、參與「冒牌選舉人」計畫的川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)提出快速審理的動議；據此情況，19名被告將在喬州 法律允許下，於11月3日前受審。

朱利安尼上周被起訴後表示，「這是荒謬適用敲詐勒索的案例」；23日到案後又表示，「 這項起訴很滑稽，這是侮辱憲法。」

來源:MSNBC

喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)、喬州科菲郡(Coffee County)共和黨部主委凱西‧拉瑟姆(Cathy Latham)、律師史密斯(Ray Smith)和切斯布羅被控策畫「冒牌選舉人」計謀，企圖幫忙川普推翻選舉結果，這四人22日深夜、23日凌晨先後向富爾頓郡監獄報到，完成到案手續。

所有喬州被告當中，最早到案的是喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)，22日稍晚已獲釋。前川普選舉律師伊士曼(John Eastman)22日上午，第一位到富爾頓郡立監獄到案。

「捍衛朱利安尼政治行動委員會」(Giuliani Defense PAC)訂9月在川普的新澤西州高爾夫球俱樂部舉辦募款活動，而川普是主要嘉賓，朱利安尼的兒子安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)呼籲川普為父親募集訴訟費用；出席該活動的金主，每人要捐款10萬元給該委員會。 被控推翻喬州選舉結果已到案被告。(路透)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點