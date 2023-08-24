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共和黨總統初選首辯 德桑提斯先攻杭特•拜登

記者顏伶如／綜合報導
共和黨2024初選首場政見辯論，23日晚在威斯康辛州密爾瓦基舉行，八位參選人登場。左起為：前阿肯色州長哈欽森、前新澤西州長克里斯蒂、前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯、企業家拉馬斯瓦米、前聯合國大使海理、南卡聯邦參議員史考特、及北卡州長柏根。（美聯社）
共和黨2024初選首場政見辯論，23日晚在威斯康辛州密爾瓦基舉行，八位參選人登場。左起為：前阿肯色州長哈欽森、前新澤西州長克里斯蒂、前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯、企業家拉馬斯瓦米、前聯合國大使海理、南卡聯邦參議員史考特、及北卡州長柏根。（美聯社）

共和黨2024年總統初選首場辯論23日晚間在威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)登場，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)回答第一個問題時就提到拜登總統的次子杭特‧拜登(Hunter Biden)，反映了許多共和黨人希望以杭特‧拜登攻擊拜登的選戰策略。

前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)則批評前總統川普導致國債增加，還說美國經濟變成目前的狀況是川普、德桑提斯、前副總統潘斯(Mike Pence)等共和黨員的責任。

共和黨2024年總統初選首場辯論登場。（美聯社）
共和黨2024年總統初選首場辯論登場。（美聯社）

由於民調一路領先的前總統川普拒絕參與，這場辯論共有八人符合民調及選舉募款的參加門檻：德桑提斯、海理、潘斯、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)、北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)。

對於是否支持頒布全國禁止墮胎的法令，德桑提斯與多名初選對手一樣，回答問題時避重就輕。德桑提斯形容自己會是一名「反墮胎總統」，至於政策改變則由州政府層級決定，而非聯邦層級。

談到氣候變遷以及茂宜島(Maui)野火時，德桑提斯批評拜登指出：「人們正在受苦受難之際，拜登則在沙灘上。」

談到美國經濟現況，海理說：「真相是，這不是拜登造成的。而是我們共和黨員造成的。」她指出，新冠疫情期間共和黨花太多納稅人的錢紓困，川普導致國債增加，「現在已經到了白宮裡要有會計師的時候。」

潘斯發言時提到川普政府的施政成果，但很快轉入其他話題，並未直接點名川普。潘斯說，在眾多競爭者當中，自己就是對於獲得共和黨提名做出「最佳準備」的人選。他說：「在短短四年裡，我們重振經濟，開放美國能源，任命三位保守派大法官進入最高法院。

柏根由於前一天打籃球時腳受傷，撐著拐杖參加辯論會。哈欽森發言時說，如果當選總統將縮減10%聯邦人事，但不包括國防部門。

拉馬斯瓦米強調自己不同之處在於其他人都是「專業政客」；他說：「初選的真正選擇是，想要有一個超級政治行動委員會的傀儡，還是要講真話的愛國者？」

美國媒體做的即時民調顯示，觀眾認為表現最好的前三名是拉馬斯瓦米、克利斯蒂、德桑提斯。

杭特‧拜登 德桑提斯 共和黨

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