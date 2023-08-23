紐約、加州高稅率 有錢年輕人改住佛州、德州

26歲至35歲之間、年收入20萬元以上的年輕人，從紐約州、加州這兩個高稅州搬走的人數最多。(Getty Images)

個人理財顧問公司「聰明資產」(SmartAsset)公布調查統計指出，26歲至35歲之間、年收入20萬元以上的年輕人，從紐約州 、加州 這兩個高稅州搬走的人數最多，佛羅里達州、德州 州政府都不收個人所得稅，因此這兩州獲得最多年薪20萬元以上年輕人遷入。

長久以來，紐約與加州被視為深受年輕人、有錢人喜愛的地點，但最新研究卻發現，高收入千禧世代正從這兩州搬走，改為落腳美國南部。

「聰明資產」研究人員根據國稅局(IRS)2021年納稅人搬遷數據進行分析，結果發現紐約州、加州流失最多有錢年輕人。

統計顯示，佛州增加了3391名年收入20萬元以上的千禧世代年輕人，德州則增加4048人，相同期間從佛州搬走的有錢年輕人有1216人，德州則有2139人。

新澤西州、科羅拉多州和北卡羅來納州是另外有錢年輕人遷入人數出現成長的三個州。

研究報告指出，2021年完成報稅的26歲至35歲之間民眾，年收入超過20萬者大約只有2%。

雖然紐約州、加州流失的有錢年輕人人數最多，但整體而言，身為有錢千禧世代的居民在這兩州依然人數最高。

若以人口比率計算，華府特區年輕、有錢的專業人士比率最高。在年收入超過20萬的華府居民當中，有16%年齡是在26歲至35歲之間。

「聰明資產」統計結果印證了先前公布的其他研究：勞工不堪高稅率壓力，正從紐約州、加州大量遷出。

本月稍早公布的數據顯示，紐約州、加州由於居民流失，稅收損失累計有6億4000萬元。相形之下，佛州稅收則成長到120億元。

不少知名企業家紛紛從加州等高稅州搬走，例如特斯拉(Tesla)創辦人、科技富豪馬斯克(Elon Musk)便從加州搬到德州奧斯汀(Austin)。

研究人員指出，從高稅州出走的趨勢剛好搭配遠距上班模式同步出現，勞工不必像以前只能住在辦公室所在地點。