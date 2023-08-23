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全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

編譯俞仲慈／綜合22日電
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

根據蓋洛普(Gallup)對全國16大都市進行的安全調查，達拉斯和波士頓被國人視為最安全的大都市，反之底特律和芝加哥是國人心目中認為最危險的城市。

蓋洛普在7月3日至27日針對全國16大都市安全性進行民調，結果近四分之三受訪者認為達拉斯(74%)和波士頓(72%)最安全；西雅圖、拉斯維加斯、邁阿密、明尼亞波利斯、休士頓、紐奧良、亞特蘭大、舊金山和哥倫比亞特區，九大都市的安全性也分別獲得52%至63%認同。

至於費城(47%)、紐約(41%)和洛杉磯(41%)安全性獲得不到一半國人肯定，底特律(26%)和芝加哥(27%)則敬陪末座，成為國人心目中最危險的都市。

過去的汽車工業大城底特律，近年敗落，民眾認為在底特律和芝加哥居住和旅遊最危險。（...
過去的汽車工業大城底特律，近年敗落，民眾認為在底特律和芝加哥居住和旅遊最危險。（新華社）

這項民調是蓋洛普自1990年以來，第七次對全國大都市安全性進行調查，和上一次2006年相比，芝加哥、舊金山、明尼亞波利斯和西雅圖的安全性認同明顯降低，其中芝加哥安全性更足足下降20%。

值得注意的是，和上一次民調相比，紐奧良安全性幾乎提高一倍；還有邁阿密安全性也從1990年17%上升至目前的59%，並首次獲得過半國人認同；哥倫比亞特區安全性自1990年以來上升30%，也首次獲得多數國人肯定；還有洛杉磯安全性自1990年以來增長15%，來到41%，創下最高紀錄。

根據這份蓋洛普民調顯示，除了達拉斯和邁阿密，民主黨人和傾民主黨的中間選民比共和黨人和傾共和黨的中間選民更加認同城市的安全性，平均而言，全國16大都市的黨派差異為29%，遠高於2006年民調2%。

多數民主黨人認為，除了芝加哥和底特律，其他所有城市皆適合居住和旅遊，相較之下，多數共和黨人認為只有五個城市最安全：拉斯維加斯、邁阿密、達拉斯、波士頓和休士頓；民主黨人則最認同西雅圖和波士頓的安全性，而波士頓和達拉斯對共和黨人而言，其安全性也是名列前茅。

至於性別或家庭年收入對於都市安全性的看法沒有明顯差異；年齡和教育水準的差異也很小；年輕人、都會居民以及擁有大學學歷者則比其他族群認為定居都市更加安全。

民調 波士頓 芝加哥

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