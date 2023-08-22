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全國電影日 3000多家電影院參與 8/27票價一律4元

編譯周芳苑／綜合21日電
本月27日為第二屆全國電影日，全美各戲院看電影僅要4元，僅此一天，找回影迷。圖為紐約市電影院。(美聯社)
本月27日為第二屆全國電影日，全美各戲院看電影僅要4元，僅此一天，找回影迷。圖為紐約市電影院。(美聯社)

全美電影院經營者21日宣布，第二屆「全美電影日」(National Cinema Day)訂於本周日(8月27日)舉行，當天所有參與慶祝的電影院所放映電影不論場次票價一律四元，暑期院線大片芭比娃娃真人版電影「Barbie芭比」(Barbie)、傳記驚悚片「奧本海默」(Oppenheimer)都包括在內。

電影日去年在9月3日舉行，今年第二年舉辦，屆時參與慶祝的所有電影院所播放電影不分時段或格式，票價一律四元。全美共3000多家電影院參與，包括領導連鎖影院AMC 、Regal。

去年第一屆電影日由「全國影院業主協會」(National Association of Theater Owners, NATO)附近非營利機構「電影基金會」(Cinema Foundation)主辦，當天估計有810萬觀眾購買每張三元的電影票，遠低於當年平均每張10.53元的電影票價。

折扣噱頭果然奏效，電影日當天賣座創全年最高紀錄，冷門時段也擠滿觀眾，爆米花等周邊商品跟著大賣。今年日期往前推移、由周六移至週日，票價漲了一元。

今年，在「Barbie芭比」和「奧本海默」票房持續長紅帶動下，全美電影院8月都熱賣，數據公司Comscore調查顯示，截至19日，夏季票房收入高達38億元，比2022年同期約增加16.6%。

去年首屆電影日的熱門影片非常少，「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)最受歡迎，當時上映兩個多月；今年電影日當天，熱賣片「Barbie芭比」放映期進入第五周，這部電影全球票房收入高達12.8億元， 另一熱賣片「奧本海默」全球票房達7.178億元。

其他受好評的電影包括DC 漫畫電影「藍甲蟲」(Blue Beetle)、新上映的「跨界玩家」(Gran Turismo)、「果爾達」(Golda)、Bottoms和「爆復」(Retribution)。

電影院 芭比 奧本海默

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