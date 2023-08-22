聯邦法官裁決：AI創作品 不能登記版權

華府聯邦地區法院法官郝威爾裁決，全由AI「創作」的藝術品，依法不能登記版權。(路透)

華府聯邦地區法院法官郝威爾(Beryl Howell)裁決，全由人工智慧 (人工智能 AI)「創作」的藝術品，依法不能登記版權；這項裁決確認版權局拒絕電腦科學家賽勒(Stephen Thaler)的版權申請合乎規定。

賽勒發明「達布斯」系統(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience，DABUS)，並為這套軟體「創作」的作品申請版權，遭到版權局否決，18日再遭法院否決。

他說，他在英國、南非、澳洲 和沙烏地拉拉伯，也為達布斯人工智慧生產的作品申請版權，至少沒有全盤遭到駁回。

賽勒和他的律師艾伯特(Ryan Abbott)21日表示，他們強烈不同意法官裁決，將提出上訴；版權局則認為法院作出了正確的結論。

生成式人工智慧迅速發展，衍生出一大堆前所未有的知識產權問題，一名藝術家運用「中途」(Midjourney)人工智慧創作出不少圖像，然後為這些圖像作品申請版權，自稱真正創作的是他自己，人工智慧只在創作過程扮演部分角色，但版權局拒絕核准。

郝威爾在裁決書上指出，越來越多藝術家把人工智慧當作創作工具，版權法進入「新的處境」，因為運用人工智慧「幫忙」創作的藝術家會提出「很具挑戰性」的法律問題。

但她說，賽勒的案子倒是沒有多複雜。賽勒2018年為自己發明的人工智慧所創作的視覺藝術作品「新進天堂」(A Recent Entrance to Paradise)申請版權，明言這幅作品絲毫不假人力，完全由「達布斯」系統完成。

版權局拒絕核發該作品的版權，理由是創意作品必須有「人類」作者；郝威爾也認為，根據幾世紀以來，人類對版權既定的理解，有版權的作品必須由「人」完成，不是由工具完成；這是版權的最基本要求。