缺老師…明州公校提供1萬元獎金求才 德州培訓大學生有薪實習

全美鬧教師荒，各州解決方法之一就是縮短每周上課天數，希望能吸引更多教師。圖為在亞利桑納州西木高中，老師上課情況。(美際社)

根據堪薩斯州立大學(Kansas State University)教育 學院研究，全國各地師資嚴重短缺，逾16萬師資職缺是由不符資格的教師暫代，因此各地學區都想方設法招聘教師，包括加薪、重金獎勵，甚至推廣師資培訓計畫，以化解師資缺額危機。

近年來，由於學校教育動輒被政客拿來大作文章，導致教師流動率增加，有意從事教職的人也愈來愈少，堪薩斯州立大學教育學院教授阮端(Tuan Nguyen，音譯)坦承：「過去十年來，這個國家對教師賦予的價值愈來愈糟糕。」

根據線上雜誌Slate報導，1996年至2021年間，公立學校 教師薪資經過調整後，周薪從1319元增至1348元，僅僅增加29元，因此明尼蘇達州聖保羅公立學校(St. Paul Public Schools)提供高達1萬元獎金，重金聘請教師；邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)公立學校也全面加薪，但開學後，仍有約280名教師缺額。

另外德州 密德蘭市(Midland)和當地的二疊紀盆地德州大學(University of Texas Permian Basin)合作，招收大學生參加有薪實習和師資培訓，此種做法在國內教育界可謂前所未見。

密德蘭市府教育主管奧斯本(Ashley Osborne)指出，完成師資培訓的大學生很可能重返校園，擔任全職教師，而且為了提前培養師資，米德蘭市還為有意從事教職的九年級學生，進行培訓，包括學習課堂基礎知識、觀摩老師的教學工作。

根據Axios報導，愛阿華州首府第摩因公立學校(Des Moines Public Schools)為留住有意退休的教師、護理師和行政職員，提供高達5萬元的獎金；另外密德蘭公立學校為了延續師資香火，提供每年得1萬7000元的額外津貼給經驗豐富的教師，讓他們一半時間教學，另一半時間指導其他教師。

奧斯本表示：「不知道我們能否徹底解決教師缺額問題，但已經有所收獲，我們齊心協力、懷抱著希望。」