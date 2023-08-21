我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

聯邦FAFSA延至12月開放申請 3點事前評估貸多少錢

編譯陳韻涵／綜合20日電
FAFSA今年延至12月開放申請。(美聯社)
FAFSA今年延至12月開放申請。(美聯社)

聯準會(Fed)數據顯示，30%的美國成人接受教育期間，至少都曾貸款念書，所有借款人的聯邦學貸與私人借貸總額高達1兆7700億元。

國家學生財務補助管理人員協會(NASFAA)專業發展副總裁達納‧凱利(Dana Kelly)表示，「就學貸款已經到了必然的地步。」

美聯社報導，如果你是高三學生或大學生，要在12月起申請聯邦助學金(FAFSA)挹注2024-2025學年的學雜費，而若是申請私人借貸，則隨時都能申請。

申請學貸時，最好了解主修的專業領域、要貸多少錢，並了解貸款利率等基本知識。

以FAFSA為例，首先要先填表格，回答關於家庭財務，以及其他是否適用聯邦或州財務補助的內容，此表每年都要填寫並更新資訊。

非營利機構「規畫未來」(Mapping Your Future)協助學生處理貸款事務，該機構執行長凱西‧穆勒(Cathy Mueller)建議，善用學校獎學金等各項補助，減少需要貸款的額度。

穆勒建議，填寫FAFSA表格時要估算整個大學生涯所需的花費總額，但也要評估未來還款的能力，不妨善用「規畫未來」的「債/薪魔法」(Debt/Salary wizard)工具試算。

FAFSA往年於10月1日開放填表，但政府今年延至12月開放申請，詳細日期未定，而截止日期通常是6月，各州可能會有所差異。

若是私人借貸，截止時間通常各不相同，私人業者可能要求申請學生提供註冊證明，因此建議在學費繳納期限前幾個月提出申請。

聯邦學貸種類多元，包括直接補貼貸款(direct subsidized loans)、直接無補貼貸款(direct unsubsidized loans)、家長貸款(Parent PLUS loans)，以及直接合併貸款(direct consolidation loans)。

大學生最常申請的是直接補貼貸款和直接無補貼貸款，補貼貸款的利息由政府承擔，發給財務弱勢學生，且可能因為個別申請人的狀況，於在學的一半期間或畢業六個月等先決條件下，暫停還款；大多數學生可獲得無補貼貸款，但有義務支付利息。

貸款 學貸 教育

上一則

缺老師…明州公校提供1萬元獎金求才 德州培訓大學生有薪實習

下一則

趨勢報告：購物中心 比疫前更繁榮 商戶租用更多 人流量也成長

延伸閱讀

砸12億 聯邦「二氧化碳捕捉工廠」 落腳德州、路州

砸12億 聯邦「二氧化碳捕捉工廠」 落腳德州、路州
夏威夷野火仍蔓延 國防部派700軍人、海防隊140人撲救

夏威夷野火仍蔓延 國防部派700軍人、海防隊140人撲救
卡債增加之際學貸恢復償還 持卡人臨大考驗

卡債增加之際學貸恢復償還 持卡人臨大考驗
學費規畫／5策略 降低學貸償還金額

學費規畫／5策略 降低學貸償還金額

熱門新聞

颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17
高血壓對身心帶來的影響非常大。（Pexels）

快看世界／「只喝一杯沒關係」 專家：高血壓機會增

2023-08-18 16:03
賴清德(中)在巴拉圭機場揮手。(美聯社)

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢

2023-08-20 12:18

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥