26州學區「搶老師」開出福利：1周只要上課4天

全美鬧教師荒，各州解決方法之一就是縮短每周上課天數，希望能吸引更多教師。圖為在亞歷桑那州西木高中，老師上課情況。(美際社)

全美教師短缺，全美26州近900個學區 ，決定縮短每周上課天數，藉此吸引教師；專家指出，吸引教師更好的方法，是該從基礎薪資調漲開始才合理。

擁有1萬4000名學生的密蘇里州 獨立市學區，從新學期開始，周一也放假，上課時間從一周五天改為四天；獨立市學區是該州改四天學制的最大學區，學區負責人赫爾(Dale Herl)和工作人員，花了數個月的時間做準備，決定每天增加35分鐘的上課時間，好在縮減上課天數的同時，還能達到該周對教學時間的要求。

對於周一需要托兒服務的家長，學區也將提供每天30元的托兒服務，但這價格恐讓某些家庭感到拮据，並因此對改成四天上學的做法深感擔憂。

全美近年改每周四天教學制的學區大幅增加；從2020年650個學區增加到2023年的26個州876個學區；雖然較小的郊區學區更可能支持這做法，但如今較大的學區也開始加入縮短上課天數的行列，希望藉此招募並留住教師；這在學校面臨全國教師短缺的情況下，也的確會是個好賣點。

赫爾指出：「我們收到的教師申請數量增加了四倍多。」

其他地區的學校也注意到了這一點；哥倫比亞廣播公司新聞網先前報導指出，德州 奇可鎮(Chico)的公立學區也在2023年宣布要改成一周四天制後，學校隨即指出，過去收到五份申請的職位突然收到了20多份申請。

關注此趨勢的哥倫比亞大學師範學院(Columbia University's Teachers College)教授帕拉斯(Aaron Pallas)指出，現在尚無充分證據顯示，一周四天制對學習會帶來什麼影響，但認為應該有更好的方法，來解決教師短缺問題。

「最好的方法是給教師更好的工資，」帕拉斯補充指出，密蘇里州在教師工資上根本是墊底或倒數第二。