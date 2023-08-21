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大學刪預算、裁師資 他主修中國研究被迫念會計 晚1年才能畢業

記者顏伶如／綜合報導
因為經費短缺，不少大學刪減教學預算，語言科系首當其衝，紛紛被減，大學生被迫改修其他科目，大學教學內涵與品質遭到空前挑戰。(美聯社)
因為經費短缺，不少大學刪減教學預算，語言科系首當其衝，紛紛被減，大學生被迫改修其他科目，大學教學內涵與品質遭到空前挑戰。(美聯社)

西維吉尼亞大學(West Virginia University)學生亞當斯(Christian Adams)希望成為移民律師或勞工律師，因此主修中國研究並加強學習中文。不料大二開學時，他卻發現學校預算縮水4500萬元，教職人員遭到裁員、學術計畫合併，世界語言學系整個部門將被關閉，讓他主修科目泡湯。

紐約時報報導，亞當斯被迫改修會計，必須多讀一年大學才有辦法畢業，還要借更多學貸。

18歲的亞當斯受訪時說：「很多學生都非常擔心。有些人考慮轉校，但很多學生只能被迫接受。」

報導指出，預算刪減引發有關高等教育面臨最大挑戰的辯論：由於學生揚棄人文學科，對於學習英語、世界語言的興趣，在全美各地均出現走下坡的趨勢，學校究竟還要繼續投注多少經費維持這些科目？學生接受高等教育的實際需求到底是什麼，現在是否到了必須做出困難抉擇的時刻？

不少大學刪減教學預算，語言科系首當其衝，紛紛被減，大學生被迫改修其他科目，未來人...
不少大學刪減教學預算，語言科系首當其衝，紛紛被減，大學生被迫改修其他科目，未來人文科系前景堪慮。(美聯社)

西維吉尼亞大學校長吉伊(Gordon Gee)表示，學校狀況對其他學校而言堪稱危險前兆，其他公立大學都紛紛面臨相同挑戰。

報導指出，賓州州立大學(Penn State University)雖已經凍結雇用並推出節流措施，今年還是出現6300萬元預算短缺。羅格斯大學(Rutgers University)則在刪減預算之外還調高學費，希望彌補7700萬元預算缺口。

根據分析報告，大學發財務問題主要與州政府撥款減少有關。西維吉尼亞預算與政策中心(West Virginia Center on Budget and Policy)執行主任艾倫(Kelly Allen)說，西維州高等教育預算過去十年，少幅度達24%，納入通膨調整後約為1億4600萬元。

西維吉尼亞大學俄羅斯、斯拉夫與東歐研究教授狄巴特洛米歐(Lisa Di Bartolomeo)說，校長吉伊的作法衝擊極大，其他大學雖有關閉特定語言科目，「但沒有人把整個世界語言學系給關掉，我們聽到的形容都是『前所未見』」。

西維吉尼亞大學則回應說，學生組成已經出現改變，世界語言、文學及語言學的每年畢業大學學位，2010年至2021年間全美減少25%。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)等大學如今已取消語言科目的畢業要求。

預算 維吉尼亞 亞當斯

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