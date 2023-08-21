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疫情後閱讀成績差 多州要求學生「重讀三年級」

編譯陳韻涵／綜合20日電
因為疫情，亞特蘭大市11歲的克羅德只能在家上網課，如今他參加學校課後閱讀方案，如努力跟上進度。(美聯社)
因為疫情，亞特蘭大市11歲的克羅德只能在家上網課，如今他參加學校課後閱讀方案，如努力跟上進度。(美聯社)

新冠疫情避疫停學導致不少學生的閱讀能力落後，愈來愈多州政府決定，讓跟不上落後的三年級學生「留級」一年，加強識讀能力較弱學生的讀寫能力。

華爾街日報報導，田納西、密西根和北卡羅來納州等至少16個州近兩年試圖利用閱讀測驗和相關規定，要求學生重讀三年級以改善識讀能力；路易斯安納州、阿肯色州、阿拉巴馬州和內華達州已表態跟進，未來幾年將通過類似法律，改善學生的學習成效。

政治人物和教育官員表示，留級規定不是要拖延學生的青春，而是鼓勵學生奮發圖強。

約有16州府決定讓跟不上落後的三年級學生「留級」一年，加強識讀能力較弱學生的讀寫...
約有16州府決定讓跟不上落後的三年級學生「留級」一年，加強識讀能力較弱學生的讀寫能力。圖為亞特蘭大兩位小學生參加課後閱讀計畫，開放從幼兒園到小學五年級的學生參加。(美聯社)

田納西州共和黨籍州眾議員懷特(Mark White)2021年共同倡議的法案，適用今年秋季升四年級的學生。

懷特表示，「年輕學子的閱讀素養和專業能力不容拖延」，並稱企業希望提升潛在職員的教育素養。

三年級尾聲的閱讀程度被視為重要里程碑，畢竟學生在那之後必須能夠讀懂數學、科學、社會研究等科目的敘述。

非營利組織「安妮基金會」(Annie E. Casey Foundation)於2011年所做的一項研究顯示，閱讀能力低下的三年級學生，輟學的可能性是高中學生的四倍。

全國考試權威機構「國家教育進步評估」(NAEP)去年10月公布的「全國成績單」(Nation's Report Card)數據顯示，聯邦閱讀測驗的分數下滑，2022年只有33%的四年級學生達到熟練以上的水準，同比2019年的35%少。

與升四年級的閱讀能力掛鉤的政策，數十年來引發正反意見討論；反對者認為，相關政策對家庭造成不必要的壓力和兒童社會困境，且可能不成比例的影響少數族裔學生。

田納西州的留級政策遭遇學校董事會反對，田州諾克斯郡(Knox County)學校董事會成員凱薩琳‧拜克(Katherine Bike)成功阻止兒子被留級。她說：「我理解校方可能想彌補學習進度落後的問題，但這樣做不對且不公平。」

教育 田納西州 阿拉巴馬州

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