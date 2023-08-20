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中台辦譴責：賴清德過境竄美 是「麻煩製造者」

記者陳政錄／綜合報導
中台辦指控副總統賴清德(右)是不折不扣的「台獨工作者」。圖為賴清德19日晚間出席藥師公會會員代表大會晚宴。(記者許正宏／攝影)
中台辦指控副總統賴清德(右)是不折不扣的「台獨工作者」。圖為賴清德19日晚間出席藥師公會會員代表大會晚宴。(記者許正宏／攝影)

中華民國副總統賴清德出訪巴拉圭期間二度過境美國，中國官媒19日發布，中共中央台灣工作辦公室（簡稱中台辦）負責人就賴清德「過境竄美」表明嚴正立場，稱「這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，我們予以強烈譴責」。

中國針對兩岸相關事件，以中共中央台辦名義發言，除了彰顯位階也說明事件的重要性，去年時任美國眾議長裴洛西訪台，中共中央台辦負責人就曾對此發言。

據新華社報導，中共中央台辦負責人說，近日，賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由「過境竄訪」美國，接受美國彭博社專訪，公然散布「台獨」言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面，「倚美謀獨」。這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，予以強烈譴責。

該負責人表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，賴清德向來頑固堅持「台獨」立場，罔顧島內要和平、要發展、要交流、要合作主流民意，頻頻拋出「台獨」分裂謬論，製造兩岸對立對抗，鼓譟加緊備戰。此次更是打著「過境」的幌子，「竄美」賣台，騙取選票。

該負責人說，其所作所為充分證明，其人是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

中共中央台辦負責人指出，決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

中共 賴清德 民進黨

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