觀察站／中國「文攻武嚇」台2024大選添變數

副總統賴清德 才剛結束出訪行程，中國昨隨即宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演，針對性強烈。民進黨 執政高舉「親美」大旗，兩岸關係「冰凍」，台海情勢緊張，美中台三方都有責任。而適逢台灣大選年，中方近期對台文攻武嚇，從指台灣違反ECFA條款，再到這次軍演，恐將引發台灣民意反彈，進而反映在2024的選舉結果上。

中共解放軍 東部戰區19日宣布將在台灣周邊舉行軍演，東部戰區發言人稱，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，中國雖然未點名，但賴清德才剛出訪、過境美國返台，中方這次軍演顯然就是劍指賴清德而來。

其實，這已是過去一年多來，中方針對台海地區的第三次大型軍演。去年8月，美國眾議院前議長裴洛西訪台後，解放軍隨即展開「環台軍演」，今年4月，蔡英文總統出訪中美洲友邦、過境美國返台後，中方舉行環台戰備警巡及「聯合利劍」演習。

中方對台動作頻頻，除了「武嚇」，在「文攻」方面，中國國台辦18日也指稱，台灣違反ECFA條款，國台辦支持相關部門將採取的措施。

中國對台文攻武嚇，藍綠執政時期皆然。但蔡政府執政近八年來，兩岸官方幾乎零互動，且在美中對抗的國際大環境下，民進黨也鮮明地選擇親美路線，兩岸缺乏交流互動，敵意螺旋不斷上升。台海情勢的緊張與任何風吹草動，執政的民進黨以及美、中雙邊都無法迴避責任。

這次中國軍演雖然是衝著賴清德而來，但正值台灣總統大選年，賴清德、侯友宜、柯文哲三位總統參選人一致表達反對立場，三人謹慎應對，自然是深怕中方的大動作，對選情造成衝擊。

回顧2020年大選，前一年中國祭出「一國兩制台灣方案」，而當年民進黨也藉由大打「抗中保台」牌，在選戰中大獲全勝。明年台灣又將選舉，中方此時不友善的軍演舉措，不僅又將挑起台灣民眾反感，將民心愈推愈遠，也恐讓有心政客操作，進而影響選舉結果。