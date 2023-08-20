賴清德結束出訪 中對台開始大規模軍演 美促停止對台施壓

中共解放軍東部戰區19日出動海軍、空軍、火箭軍對台軍演。圖為解放軍戰機出航。(取自中共東部戰區微博)

中華民國副總統賴清德 結束出訪友邦和過境美國行程，中共解放軍 東部戰區19日天宣布，在台灣島周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，以展現對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，北京央視後續播出「圍島進逼」畫面，強調解放軍全力奪取制空、制海權等，這是繼今年4月蔡英文總統訪美後，解放軍再次啟動對台大規模軍演。

4月蔡英文訪美後再度軍演

對於中方對台軍演行動，美國務院19日在發給路透的一份聲明中表示，美方會持續密切監察這次演習，「我們敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，而是與台灣進行有意義的對話。

國際主要媒體19日都報導，賴清德返台後，中國遂即對台軍演的新聞。

中國指控中華民國副總統賴清德（右）是「台獨工作者」。賴清德19日出席藥師公會會員代表大會晚宴。（記者許正宏／攝影）

台北總統府嚴厲譴責軍演

台北總統府發言人林聿禪19日表示，中華民國正副元首的出訪過境行之有年，不應該是中方在區域尋釁的藉口，其近日各種作為的跡象，也是營造恐懼的介選手法，對於這種挑釁、造成區域不安的行徑，表達嚴厲譴責。對於中方軍事動態，國軍與國安團隊都有完整掌握，可以確保國家安全無虞，也請大家放心。

台國防部19日中午表示，19日日9時起陸續偵獲中共各型軍機42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線。

台陸委會批中「麻煩製造者」

台國防部指出，近年來中共持續派遣機、艦襲擾，已對區域安全造成實質侵害。此次藉故發動軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。陸委會回應中共軍演反控中共才是「麻煩製造者」，強烈譴責中共在台海軍事挑釁，破壞區域和平穩定，並稱此舉「不具任何意義。」

中共近來加大對台「文攻武嚇」，繼商務部、國台辦宣布台灣違反世貿組織關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。

中稱軍演是對台獨嚴重警告

賴清德18日結束出訪巴拉圭行程返台後，解放軍東部戰區新聞發言人、解放軍大校施毅19日上午9時10分宣布，解放軍東部戰區19日將在台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並稱這項行動是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

解放軍海、空、火箭軍圍島進逼

稍後，中共官媒央視曝光演訓畫面，強調解放軍按計畫塑造全向圍島進逼之勢，出動海軍、空軍與火箭軍全力奪取制空制海權。新華社報導稱，解放軍各作戰平台按計劃對台灣北部、台灣西南海空域，進行多方向、立體式、長方形抵近壓力，奪取制空、制海權，進行搜潛、反潛演訓，以「塑造全向圍島進逼之勢」。

中共解放軍東部戰區19日出動海軍、空軍、火箭軍對台軍演。圖為中共戰機出航。(路透) 中共解放軍東部戰區19日出動海軍、空軍、火箭軍對台軍演。圖為中共戰機出航。(美聯社)

台偵獲中共軍機42架次出海 26架次逾中線

台國防部19日中午說明國軍監控解放軍動態指出，自19日9時起，陸續偵獲中共空警500、運9、殲10、殲11、殲16、蘇愷30及直9等各型機計42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線；另解放軍軍艦8艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統監控應處。

「解放軍報」報導稱，在聯合奪取海空制權演練中，由東部戰區空軍殲擊機、轟炸機組成的多機編組掛載實彈，多方向飛赴預定空域建立打擊陣位，協同驅護艦、導彈快艇襲打「敵」偵巡艦機。

根據央視和解放軍報曝光畫面，解放軍東部戰區出動殲10、殲16等空軍機型，海軍艦艇方面出動舷號526的溫州艦、舷號579的常州艦和弦號533的南通艦等，其中共軍南通艦官兵更在甲板拿望遠鏡對台灣方向瞭望觀察。