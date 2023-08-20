美中爭軍用AI主導地位 競先研發偵監、自動化載具

配備尖端通訊科技的美海軍E-2鷹眼空中預警機， 是美國海軍目前唯一空中預警機，可偵察監控各種情況。(路透)

美、中兩國為爭奪軍事人工智慧(AI )主導地位，正優先研發把自動化載具、偵監能力整合進各軍種的AI科技；中國官媒宣稱，最近實驗證明無人機群已能克服干擾信號，成功擊毀標靶，美英澳4月的聯合軍演已動用成群的AI強化無人機群，追蹤並模擬攻擊地面車輛如坦克、自走砲及裝甲車。

華爾街 日報19日報導，美、中追求的優先目標，便是研發出不必人力協助就能設法攻擊目標的武器，還有從衛星影像鎖定標靶的AI工具。

中國官媒稱，中國人民解放軍國防科技大學最近實驗中，動用數十架無人機成群互助，而克服干擾信號，接下來不用操作者的人力協助，就找到並摧毀「遊蕩彈藥」(loitering munitions)標靶。

美英澳4月的聯合軍演中，組織方宣稱，無人機隊飛行途中，他們傳輸升級的信號給AI機隊來重新校準，追蹤並模擬摧毀地面目標。

「國防高等研究計畫署」(Defense Advanced Research Projects Agency)今年稍早提供「群中之群」的合約機會，給有能力結合陸海空基AI無人機群的研發機構。

在加州基地的美國最先進MQ-9死神無人偵察機是大型無人機，未來可接銜AI科技。台灣剛購買四架。(路透)

華府喬治城大學(Georgetown University) 「安全與新興科技中心」(Center for Security and Emerging Technology)最近研究數百項與AI相關的軍事採購文件，發現2020年為期八個月，美、中採購的武器，已知有三分之一都是AI、自動化載具，在兩國採購占比都是最大。

烏克蘭已動用具備一些自動化戰力的無人機，來反制俄國入侵；俄烏戰爭提供第一個戰場，供真實世界測試AI無人機科技。

安全與新興科技中心副主任瑪格麗塔‧康奈夫(Margarita Konaev)指出，特別是美軍，正由俄烏戰場學到很多AI科技的價值。

康奈夫團隊發現，AI情報、偵察及監視戰具在美、中兩國的採購合約，占比高居第二，包括使AI來分析衛星成像，找到可疑目標。研究估計美中各自花了數十億美元，來研發軍用AI。

軍用AI研發已數十年，但AI科技最新的突破，提升軍事運用的期待值，也讓美方擔憂自己落後給中國。眾院 軍事委員會7月召開小組委員會聽證，主席蓋拉格(Mike Gallagher)便指出，中方如在軍事競爭的AI組件獲勝，很可能使用這種科技來遂行邪惡。