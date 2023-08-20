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反情報官員： 美國太空產業 中俄是最大威脅

記者張聲肇／綜合報導
佛州的美國國家航空暨太空總署（NASA）標誌。(路透)
佛州的美國國家航空暨太空總署（NASA）標誌。(路透)

美國反情報單位18日警告民間太空公司，要提防外國情報界偷竊研究與商業秘密，反情報官員特別指出，中國和俄羅斯是美國太空產業的首要威脅。

官員對路透說，「我們預期，美國經濟前景看好的這一塊，會受到愈來愈大的威脅」，而中俄是美國太空產業的「首要外國情報威脅。」

聯邦調查局(FBI)、國家反情報與安全中心(NCSC)、空軍特別調查處發表兩頁公報，說某些外國組織或個體透過網路攻擊等手段，以及合資、併購等戰略投資技術，想要介入美國的太空產業。

反情報官員早就熟知外國間諜竊取技術機密等問題，民間太空公司投資動輒十億發展火箭等技術，華府當局特地提醒它們，做好反情報工作。

這份公報提醒民間業者，接待訪客參觀設施時，開會時，都要提防外人趁機竊取機密；也要注意員工是否接受招待到外國旅遊，受聘為顧問，或直接拿錢，代價是交出對方索取的專利資訊。

美國太空公司若有疑慮，可直接和聯邦調查局或空軍特別調查處聯絡，同時特別注意是否有「異常事件」發生，內部管理則做好防「內賊」工作，譬如，敏感職位用人，應事先仔細篩檢。

多年來，美國政府不斷警告，中國駭客在設法偷取美國的太空技術，手法包括駭入國家航空暨太空總署(NASA)哥達德太空中心與噴射推進實驗室的電腦系統，民間航太、太空與衛星技術公司，也是駭客窺探的目標。

2019年，中國公民李濤(Tao Li，音譯)因共謀非法出口軍事與太空技術，如輻射加固電力擴充與迴路技術，被美國政府判處監禁40個月。

中國說，它的太空計畫，目的是和平用途，但美國軍方認為，中國把太空當作軍事策略的重點。

美國政府今年指出，中國計畫在2045年前追平甚至超越美國，成為太空霸主。

太空 投資 駭客

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