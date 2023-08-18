我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

夏威夷天災增加 火災災害從9年1次變成1年1次

編譯莊瑞萌／綜合17日電
因氣候變遷使夏威夷的天災也隨之增加，致災性的大火頻傳，傳統的海上樂園美名跟著失色。圖為今年7月夏威夷火山爆發，也造成居民住屋的損壞。（美聯社）
因氣候變遷使夏威夷的天災也隨之增加，致災性的大火頻傳，傳統的海上樂園美名跟著失色。圖為今年7月夏威夷火山爆發，也造成居民住屋的損壞。（美聯社）

夏威夷茂宜島甫遭遇野火肆虐，由於土地利用發生變化加上氣候變遷加劇極端氣候的形成，夏威夷近年來出現野火等天災的機率大幅增加。

比利時天主教魯汶大學(Catholic University of Louvain)國際災害資料庫主任古哈‧薩皮爾(Debarati Guha-Sapir)說，「夏威夷正處於整個氣候和地質災害的風險之中。」

「全國氣候評估」和「國家聯合消防中心」指出，從1980年代至今，美國境內因野火燒掉的土地面積大約增加了三倍，根據馬諾阿夏威夷大學(University of Hawaii at Manoa)的數據，在夏威夷，野火燒掉的土地面積從1980年代至今卻增加超過五倍。當地居民馬爾托奇(Victoria Martocci)就說，「以往火災每年發生一次或兩年一次，但過去十年內，頻率變得更加頻繁了。」

美聯社(AP)分析聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)數據後發現，從1953年到2003年，夏威夷平均每兩年發生一次聯邦宣布的災害，現在平均每年發生超過兩次，其中野火的情況更加嚴重，從2004年開始，夏威夷從平均每九年發生一次聯邦宣布的火災災害，提高到平均每一年就發生一次。

風險高於全美98%郡

FEMA評估了美國每個郡的整體風險指數，而茂宜郡的風險指數高於全國近88%的郡，夏威夷島則高於98%的郡。2022年夏威夷州將海嘯、颶風、地震等天災列為高風險的事件，野火與乾旱或海平面上升等反而被歸類在「低」風險，但目前火災已成為當地被聯邦宣告的災害中最主要的原因，就每平方哩而言，夏威夷聯邦宣告的火災災害遠多於其他任何州。

夏威夷的天災發生頻率逐漸增加。圖為海邊的房屋傾斜倒塌。（美聯社）
夏威夷的天災發生頻率逐漸增加。圖為海邊的房屋傾斜倒塌。（美聯社）

馬諾阿夏威夷大學科學家特勞尼希特(Clay Trauernicht)表示，20世紀大多時候，夏威夷每年平均失火面積約5000英畝，但目前已提高到1.5萬至2萬英畝，其原因大多是由於土地利用與易燃植物的改變。從1990年代開始，種植業和畜牧業大幅減少，數百萬英畝的農作物已被易燃且燃燒迅速的草地所取代，他說，「這等於在問題上倒油救火。」

史丹福大學(Stanford University)科學家菲爾德(Chris Field)說，「這些草地只需要幾周時間就會乾枯，而且不需要極端的條件就能讓它們變得易燃。」他認為，要將氣候變遷對夏威夷不斷增加的災害影響與其他因素分開並不容易，此時美國國內出現聯邦宣告災害的數量正在增加中，而夏威夷則受到了更嚴重的打擊。

夏威夷州 氣候變遷 史丹福大學

上一則

野火滅鎮5年後 加州天堂鎮增設21個警報器

下一則

房貸利率高 購屋族怎麼辦？理財專家教4招因應

延伸閱讀

房屋局省下錢來卻不能留著自用 紐約民代致信聯邦挑戰不合理規定

房屋局省下錢來卻不能留著自用 紐約民代致信聯邦挑戰不合理規定
夏威夷野火106死 拜登夫婦21日將訪茂宜島探災情

夏威夷野火106死 拜登夫婦21日將訪茂宜島探災情
夏威夷野火增至111死「搜索範圍僅38%」 5名死者身分曝

夏威夷野火增至111死「搜索範圍僅38%」 5名死者身分曝
野火來襲警報未響 夏威夷官員：啟動反而「更危險」

野火來襲警報未響 夏威夷官員：啟動反而「更危險」

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下