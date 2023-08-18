夏威夷天災增加 火災災害從9年1次變成1年1次

因氣候變遷使夏威夷的天災也隨之增加，致災性的大火頻傳，傳統的海上樂園美名跟著失色。圖為今年7月夏威夷火山爆發，也造成居民住屋的損壞。（美聯社）

夏威夷茂宜島甫遭遇野火肆虐，由於土地利用發生變化加上氣候變遷 加劇極端氣候的形成，夏威夷近年來出現野火等天災的機率大幅增加。

比利時天主教魯汶大學(Catholic University of Louvain)國際災害資料庫主任古哈‧薩皮爾(Debarati Guha-Sapir)說，「夏威夷正處於整個氣候和地質災害的風險之中。」

「全國氣候評估」和「國家聯合消防中心」指出，從1980年代至今，美國境內因野火燒掉的土地面積大約增加了三倍，根據馬諾阿夏威夷大學(University of Hawaii at Manoa)的數據，在夏威夷，野火燒掉的土地面積從1980年代至今卻增加超過五倍。當地居民馬爾托奇(Victoria Martocci)就說，「以往火災每年發生一次或兩年一次，但過去十年內，頻率變得更加頻繁了。」

美聯社(AP)分析聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)數據後發現，從1953年到2003年，夏威夷平均每兩年發生一次聯邦宣布的災害，現在平均每年發生超過兩次，其中野火的情況更加嚴重，從2004年開始，夏威夷從平均每九年發生一次聯邦宣布的火災災害，提高到平均每一年就發生一次。

風險高於全美98%郡

FEMA評估了美國每個郡的整體風險指數，而茂宜郡的風險指數高於全國近88%的郡，夏威夷島則高於98%的郡。2022年夏威夷州 將海嘯、颶風、地震等天災列為高風險的事件，野火與乾旱或海平面上升等反而被歸類在「低」風險，但目前火災已成為當地被聯邦宣告的災害中最主要的原因，就每平方哩而言，夏威夷聯邦宣告的火災災害遠多於其他任何州。

夏威夷的天災發生頻率逐漸增加。圖為海邊的房屋傾斜倒塌。（美聯社）

馬諾阿夏威夷大學科學家特勞尼希特(Clay Trauernicht)表示，20世紀大多時候，夏威夷每年平均失火面積約5000英畝，但目前已提高到1.5萬至2萬英畝，其原因大多是由於土地利用與易燃植物的改變。從1990年代開始，種植業和畜牧業大幅減少，數百萬英畝的農作物已被易燃且燃燒迅速的草地所取代，他說，「這等於在問題上倒油救火。」

史丹福大學 (Stanford University)科學家菲爾德(Chris Field)說，「這些草地只需要幾周時間就會乾枯，而且不需要極端的條件就能讓它們變得易燃。」他認為，要將氣候變遷對夏威夷不斷增加的災害影響與其他因素分開並不容易，此時美國國內出現聯邦宣告災害的數量正在增加中，而夏威夷則受到了更嚴重的打擊。