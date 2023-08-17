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美中科技戰延續…中國遲未批准 英特爾放棄收購高塔

編譯劉忠勇／綜合報導
英特爾收購以色列的高塔半導體以失敗收場，主要原因在無法獲得中國及時批准，仍是美中科技戰的延續。（路透）
英特爾收購以色列的高塔半導體以失敗收場，主要原因在無法獲得中國及時批准，仍是美中科技戰的延續。（路透）

美國晶片巨擘英特爾16日宣布，由於無法及時獲得中國監管當局批准，已終止原訂以54億美元收購全球第七大晶圓代工廠以色列高塔半導體公司（Tower Semiconductor）計畫，可能使執行長基辛格強化晶圓代工事業努力受挫。紐時報導，中國實質阻撓英特爾這項交易，這是美中商業關係緊張的最新跡象。

路透報導，英特爾先前自行設定期限，若收購案沒有在本月15日期限前獲得中國監管部門批准，英特爾將放棄該交易。因為英特爾和高塔在中國的年營收都超過1.17億美元，依規定併購案必須先取得中國官方同意。英特爾16日發表聲明，由於無法及時取得中國當局批准，已和高塔同意終止協議，英特爾將支付3.53億美元的終止費。

紐時指出，英特爾收購高塔失敗，可能讓深耕中國的美企心驚。美中關係緊張，已讓美企愈來愈難在中國營運。

這項併購案在2022年2月宣布，已獲美國和歐洲反托辣斯監管機構批准。但美中經濟關係緊張，科技業已成為主要戰場。美國從去年10月開始限制先進晶片和生產設備出口中國，拜登政府上周還下令限制投資中國部分科技產業，引發北京抨擊。媒體報導，由於美中關係日益緊張，英特爾要得到批准並不容易，尤其是交易還涉及半導體的敏感領域。

高塔半導體在晶圓製造領域市占率較小，但擁有英特爾缺乏的專業知識和客戶群，在成熟製程相當活躍，也擁有博通等多家大客戶。

分析師指出，交易破局並不令人意外，但可能是英特爾晶圓代工的挫敗，「整體而言，就算有了高塔半導體，英特爾的晶圓代工也不輕鬆，現在可能證實更具挑戰」。

基辛格在宣布終止併購協議的聲明中說，將持續推動晶圓代工策略的各面向努力。

英特爾收購以色列的高塔半導體以失敗收場，背後原因仍是美中科技戰延續。（路透）
英特爾收購以色列的高塔半導體以失敗收場，背後原因仍是美中科技戰延續。（路透）

晶片 拜登 北京

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