美中科學合作走向破裂 科學家：恐減損美關鍵領域發展

美中關係惡化導致研究人員斷絕往來，21世紀最富成效的科學合作關係正走向破裂；部分國會議員和眾多科學家對美中科學合作關係應否脫鉤，立場兩極。

華爾街日報報導，華府 部分共和黨議員擔心美中合作讓中國取得國安與軍事優勢，主張停止每五年續簽一次的1979年美中科技合作協議，但眾多科學家提出警告，中國正為科學進步做出最大貢獻，華府切斷與中國科學研究合作，反而可能減損美國在生物技術、清潔能源和電信等關鍵領域的發展。

追蹤全球科學研究的倫敦數據公司科睿唯安 (Clarivate)的資料顯示，美國逾40%科學成果涉及與國外研究人員合作；在某些戰略領域，美國對中國的依賴程度超過中國對美國的依賴，例如2017年至2021年中美納米科學領域合作，占美國科學家高質量研究27%，占中國科學家的13%；電信領域差距更大，中美合作占中國產出10%，占美國33%以上。

俄亥俄州 立大學公共政策教授瓦格納(Caroline Wagner) 分析科睿唯安數據表示，中美科學研究互為第一大合作夥伴，各領域引用次數最多的論文一直都由中美合作研究提出。前美國駐北京 大使館環境科技衛生參贊、維拉諾瓦大學(Villanova University)政治學助理教授塞利格森(Deborah Seligsohn)則表示，美國政策制定者對「誰能從中國合作受益」認識不足。

儘管美國仍是最傑出的科學強國，但基礎科學研究在全球化時代已像商業一樣無國界；中國科學界已取得長足進步，很多方面都可與美國媲美或競爭，進而引發美國決策者爭論：不受限的科學合作，是否讓北京自由利用美國尖端研究、削弱美國關鍵創新優勢？人工智能、生物技術和量子等難以區分軍事與民用用途的新興技術領域加速進展，擔憂更形加劇。

與此同時，切斷美中科學聯繫，對人類進步會付出什麼代價，也將難以衡量。8月剛辭去教堂山北卡羅來納大學教授一職的西蒙(Denis Simon)表示，「沒有任何全球性問題不需要美中密切合作。」

西蒙的辭職，正是要抗議他目睹在美中科技往來之際，美國日益增長的敵對態度。