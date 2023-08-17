我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

兩黨前國安高官致函國會領袖 促挺拜登高科技禁令

編譯盧炯燊／綜合16日電

由美國兩黨前高級國家安全官員組成的跨黨派小組，16日聯名致函國會領袖，要求國會加強拜登總統禁止對中國高科技投資的行政命令，認為這是首要任務。

包括川普時代的白宮副國家安全顧問博明(Matthew Pottinge)、剛於上月辭去國防部政策次長職務的卡爾(Colin Kahl)，國家安全委員會前國際經濟高級主管哈雷爾(Peter Harrell)、前太平洋司令部(現為印太司令部)司令哈里斯(Harry Harris)及戴維森(Philip Davidson)等21名資深國安官員聯名致函國會領袖們，稱拜登這個行政命令是「限制對手獲取美國資本的積極一步」。

他們在給民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的信函中說，「美國必須確保其他外國對手，無法利用我們的金融活力及開放性來繼續威脅我們的國家安全和繁榮。」

他們又說，進一步擴大對外投資透明度及審查，「應該是你們(國會領袖們)外交政策的首要任務之一」，並聲稱國會應投入資源來貫徹實施。

拜登9日簽署的行政命令預計在明年實施，授權財政部長禁止美國企業及私募基金在中國投資半導體、量子計算和人工智能(AI)等敏感技術，以阻止美國資本及專業知識幫助中國開發支持其軍事現代化並損害美國國家安全的技術。

儘管如此，部分國會議員仍指這個行政命令仍存在漏洞，中國也大力抨擊這項命令，也將保留採取相應措施的權利。

拜登 投資 眾院

上一則

老舊電纜掉落釀夏威夷野火？關鍵畫面曝光

下一則

軍事對話中斷之際 美主持印太國防首長會 中也派人參加

延伸閱讀

拜登訪越前表態？越副總理：中國對越南重要性無可比擬

拜登訪越前表態？越副總理：中國對越南重要性無可比擬
夏威夷野火累計106死 拜登下周偕妻前往勘災慰問

夏威夷野火累計106死 拜登下周偕妻前往勘災慰問
拜登產業政策只做對一半 學者指點如何成全球範本

拜登產業政策只做對一半 學者指點如何成全球範本
葉倫：通膨削減法一周年大豐收 增強美國經濟機會與韌性

葉倫：通膨削減法一周年大豐收 增強美國經濟機會與韌性

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57
中華民國副總統賴清德過境美國，美方沒有破格接待，盡力避免區域局勢動盪。圖為解放軍南昌艦在去年10月與俄羅斯舉行聯合軍演。（中新社）

新聞眼／美不破格接待賴清德 中讓子彈飛一會兒

2023-08-12 05:23

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」