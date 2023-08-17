兩黨前國安高官致函國會領袖 促挺拜登高科技禁令

由美國兩黨前高級國家安全官員組成的跨黨派小組，16日聯名致函國會領袖，要求國會加強拜登 總統禁止對中國高科技投資 的行政命令，認為這是首要任務。

包括川普時代的白宮副國家安全顧問博明(Matthew Pottinge)、剛於上月辭去國防部政策次長職務的卡爾(Colin Kahl)，國家安全委員會前國際經濟高級主管哈雷爾(Peter Harrell)、前太平洋司令部(現為印太司令部)司令哈里斯(Harry Harris)及戴維森(Philip Davidson)等21名資深國安官員聯名致函國會領袖們，稱拜登這個行政命令是「限制對手獲取美國資本的積極一步」。

他們在給民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及共和黨籍眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的信函中說，「美國必須確保其他外國對手，無法利用我們的金融活力及開放性來繼續威脅我們的國家安全和繁榮。」

他們又說，進一步擴大對外投資透明度及審查，「應該是你們(國會領袖們)外交政策的首要任務之一」，並聲稱國會應投入資源來貫徹實施。

拜登9日簽署的行政命令預計在明年實施，授權財政部長禁止美國企業及私募基金在中國投資半導體、量子計算和人工智能(AI)等敏感技術，以阻止美國資本及專業知識幫助中國開發支持其軍事現代化並損害美國國家安全的技術。

儘管如此，部分國會議員仍指這個行政命令仍存在漏洞，中國也大力抨擊這項命令，也將保留採取相應措施的權利。