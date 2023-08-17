觀察站／拿捏北京華府距離 賴侯柯必修

民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

雖然北京 將中華民國副總統賴清德 過境美國事件喻為衝撞美中關係的灰犀牛，美中台當前依然保持克制低調，賴清德過境的國際聲量不如蔡英文總統今年3月過境高漲，美中的區域角力也不如今年4月和去年8月深刻；華府 與北京選擇淡化賴清德因素，全力回控雙邊關係。

當國務卿布林肯6月從北京回美國後，標誌這段緊張了五年多的關係，首次出現緩和跡象(2022年的拜習會實在算不上緩和)；財政部長葉倫和氣候變遷特使柯瑞接連登陸，並密集與多位北京高層官員互動，均表示雙邊關係再怎麼緊張，都有些不得不談的迫切性了。

通貨緊縮加劇、經濟成長停滯是目前中國國家主席習近平最擔憂的問題，再碰上極端氣候的重大災難，民怨升騰就容易出現「維穩破口」。

拜登選舉壓力不比習近平執政壓力小，美國通膨、槍枝暴力和墮胎等問題，前總統川普挾愛國之名來勢洶洶，都不斷催促著拜登取得政績來緩解。

在美中都有修睦意願的狀態下，淡化賴清德過境就成為必然之舉。北京的紅線很清楚，一是賴不得靠近大華府地區，即便是造訪在華府周邊的美國在台協會華盛頓總部，都會挑動北京敏感神經，二是賴過境期間不得發表台獨言論，當然這個台獨依然由北京定義。

賴清德此次過境頗為低調，除了參與僑宴，過去一定會有的會晤聯邦參眾議員，到目前為止還沒看到。美中關係仍在動態發展，任何一點動靜都可能是雙邊關係惡化的引信，可以確定的是，修復關係的大方向不變，有志總統大位的領導人要如何謹慎拿捏與北京和華府的距離，不只是賴清德的功課，侯友宜、柯文哲都不能迴避。