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數字太難看？中國暫停公布青年失業率

記者陳宥菘、賴錦宏／綜合報導
中國經濟復甦不如預期，青年失業率創新高、出口衰退、工業利潤下降等宏觀經濟數據在在顯示引擎熄火。圖為上海知名商圈南京路步行街的街景。(中央社)
中國經濟復甦不如預期，青年失業率創新高、出口衰退、工業利潤下降等宏觀經濟數據在在顯示引擎熄火。圖為上海知名商圈南京路步行街的街景。(中央社)

中國的青年失業率連續3個月創下新高後，中國國家統計局以「勞動力調查統計需要進一步健全優化」為由，宣布自8月起暫停發布青年失業率數據，引來「蓋牌」質疑。

中國官方上月發布，6月青年失業率達21.3%，再創歷史新高，但有分析認為數字被低估，實際失業問題應更嚴峻。北京大學國家發展研究院副教授張丹丹就曾在「財新網」刊文指出，實際青年失業率上看46.5%。

統計局14日召開7月國民經濟運行情況記者會，原應一同公布的16至24歲青年失業率數據卻未公開。

統計局公布7月國民經濟數據，多項數據均低於預期。社會消費品零售總額年增率僅2.5%，創今年以來增幅新低。1至7月固定資產投資增幅下滑，顯示民企信心不足。7月規模以上工業增加值年增3.7%，增幅較6月的4.4%下滑。

根據中國官方數據，7月的消費、投資、出口等拉動經濟成長的「三駕馬車」表現持續向下。中國海關總署日前已公布，按美元計，中國7月出口年減14.5%，減幅大於預期。

7月社會消費品零售總額人民幣3兆6761億元，年增2.5%，遜於預期的4%。今年前7月社會消費品零售總額年增7.3%，低於預期的7.6%。

投資方面，今年前7月，中國固定資產投資年增3.4%，低於市場預期年增3.7%。在房地產數據上，1至7月，中國全國房地產開發投資人民幣6兆7717億元，年減8.5%。今年以來，房地產開發投資的降幅一路從5.7%，累計擴大到8.5%。1至7月，房地產開發企業房屋施工面積年減6.8%，住房銷售面積年減6.5%。住房銷售額年減1.5%。

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