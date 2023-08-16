中國人行無預警「雙降息」透露經濟復甦只能靠內需

為刺激低迷不振的經濟，人行祭出「雙降息」，調降中、短期政策利率。人行降息後，人民幣兌美元匯率跟著走貶。（中新社）

中國自年初疫情解封後，經濟復甦乏力，走向通縮疑慮，為挽救疲弱的經濟，中國人民銀行祭出「雙降息 」，在不到3個月內二度調降一年期（中期）和7天（短期）政策利率 。人行指出，這次調整是要維護銀行體系流動性合理充裕。市場解讀，人行無預警「降息」，顯示中國經濟前景堪慮，當局必須更大力度救經濟。

中國人行14日公告透過公開市場操作，引導一年期中期借貸便利（MLF）和7天期的逆回購利率分別下調0.15和0.1百分點，利率分別來到2.5%、1.8%。儘管市場對人行「降息」已有預期，但這次政策利率下調的時間和力度超出市場預期。人行降息後，市場預期，將於下周一出爐的貸款市場報價利率（LPR）可望跟著大幅下調。

這是人行自6月以來再度宣布「降息」，也是人行新行長潘功勝上台後首次出手，刺激經濟用意明顯。

面對中國經濟持續下滑，各項數據都不好看，中國人行宣布降息搶救。這也是今年才上任的人行行長潘功勝的立即挑戰。（路透）

中國先前已公布多項刺激經濟的政策和措施，似乎效果有限。中國國家統計局14日發布的7月各項經濟數據顯示，包括消費、工業產出和投資全面下滑，加上房地產市場近期爆雷不斷，風險蔓延到金融領域。至於人行再度出手能否提振經濟，仍有待觀察。

新加坡聯合早報引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，7月金融數據顯示實體經濟融資需求偏弱，促內需、穩增長壓力增大，是本次超乎市場預期降息的原因。

周茂華預估，這次降息可有效降低實體經濟融資成本，刺激消費和投資；同時，MLF利率下調，有助於帶動LPR同步調降，有助於降低企業和房貸利率，促進房地產復甦回暖。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，這次超預期「降息」，主要由於7月以來出口延續兩位數負成長，房市低位運行，消費、投資整體也在延續偏弱運行態勢，有必要繼續加大政策力道。考慮到當前房市，LPR報價大幅下調的可能性較高，將帶動新發放居民房貸利率較快下跌，釋放更為明確的穩房市訊號。

在人行降息後，人民幣對美元匯率 也延續疲軟走勢。澎湃新聞報導，離岸人民幣兌美元匯率昨接連跌破7.29和7.3的關卡，一度跌破7.32，再創去年11月以來新低。人民幣兌美元即期匯率同樣低開，開盤即跌破7.28。

中國經濟出現警訊，加上不動產開發商碧桂園、資產管理公司中植系旗下的中融信託接連爆發財務危機，牽動全球經貿。台灣的中經院副院長王健全說，中國經濟主要靠房地產和地方基礎建設，往年對全世界經濟貢獻約有2至3成，但如今兩者都出問題，勢必會減少對全世界經濟外溢效應，進出口都會減少，中國經濟只能靠內需。