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能源、食品價格看漲 擾亂通膨「緩和」腳步

編譯廖振堯／綜合14日電
通膨雖然緩和，超市裡許多民生必需品價格仍然高昂。(歐新社)
通膨雖然緩和，超市裡許多民生必需品價格仍然高昂。(歐新社)

儘管最新數據顯示7月份通膨率持續下滑，但經濟學者指出能源和食品價格正在逆轉，恐將擾亂通膨緩和的腳步，未來幾個月可能會出現一些動盪。

華爾街日報報導，7月消費者物價指數(CPI)僅上漲0.2%至3.2%，約與6月持平。這比去年6月1.2%、2022年平均0.5%的漲幅都更低。依此軌道，通膨率可在今年年底或2024年初邁向聯準會的2%目標。

然而CPI是去年7月起連12降後首度反彈，原因是幫助降幅主要推力之一的汽油前景看漲。2022年俄烏戰爭爆發後，汽油價格飆升將12個月通膨率推至一年前的9.1%；現在汽油價格又出現上漲勢頭，雖然7月價格僅漲0.2%，但更大的漲幅即將到來。

汽油價格通常落後於原油價格，而西德州中質原油(WTI)上周觸及每桶82.82元，為去年11月以來最高，因沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產、美國經濟前景改善推升需求而漲價。

全國油價訊息服務中心(OPIS)數據顯示，11日普通汽油價格月漲30美分，達到每加侖3.84元。桑坦德銀行美國資本市場(Santander US Capital Markets)首席經濟學者史丹利(Stephen Stanley)表示，這將使8月CPI中的汽油子項目上漲超過10%、月度CPI漲0.6%，消費者價格12個月變化達3.6%。

油價可能會推高機票等其他成本，而機票是通膨下降的因素之一：7月較6月平均降價8.1%，當月通膨脹率就因此下降近0.05個百分點。

食品方面，價格截至去年9月平均每月上漲1%，到今年3月至6月平均下降0.1%，但7月又漲0.3%。聯合國食品價格指數(包括穀物、植物油、糖、肉類和乳製品)去年3月創下50年高點後穩步下跌，但7月較6月上漲1.3%，是四個月內第二次上漲。

地緣政治和天氣也使前景不樂觀，俄羅斯7月退出黑海穀物協議後，國際貨幣基金組織(IMF)估計糧食價格恐漲10%至15%；美銀美國經濟主管加彭(Michael Gapen)則說，運輸成本上升、惡劣天氣、聖嬰現象也可能推高食物價格。

油價 俄羅斯 華爾街

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