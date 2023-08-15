大學招生仍可考慮「種族」拜登政府推出因應原則

拜登政府提出大學招生方針，指出在一定範圍內，大學仍可以考慮族裔平權。圖為亞裔學生上月在哈佛大學遊行，支持平權措施。(Getty Images)

大學平權 招生措施今年6月被最高法院推翻之後，拜登 政府透過教育部 、司法部推出因應原則，讓種族條件還是可以在申請大學的過程裡獲得考慮，包括為申請學生提供自傳參考樣本，讓學校能在不違反法律的前提之下錄取特定族裔。

根據最高法院裁決，大學招生時不得以種族做為錄取衡量條件，但可考慮種族背景如何影響申請學生的人生。華爾街日報14日報導，最高法院裁決出爐後，許多大學紛增加新的自傳撰寫提示，並發表聲明重申對校園多元化的承諾。然而，準備申請大學的學生，則對於申請過程中應該如何描述自己頗為困惑。

教育部與司法部14日發表聯合聲明指出，如果某名申請學生是居住城市青少年管弦樂隊成立以來首位非裔小提琴手，大學還是可以在招生過程中納入考慮，或者申請學生提到如何跟親戚學到烹飪苗族傳統菜餚，因此啟發了對美食的熱愛，對於個人出身背景獲得進一步了解。

拜登政府提出大學招生方針，指出在一定範圍內，大學仍可以考慮族裔平權。圖為示威者6月底在最高法院前面，支持平權措施。(美聯社)

聲明中說：「高等教育學術機構在做出錄取決定時，還是可以自由考慮學生的任何特質或特徵，例如勇氣、進取與決心，包括將這些特質與種族有關的生活經驗聯結在一起。」

拜登政府官員說，大學還是可以追求學生組成多元化的目標，可以使用特定目標接觸及招生活動，舉辦這些活動時可以衡量學生的種族背景，以及居住地點、財務資源、家長教育程度等條件。舉例來說，大學可以在低收入學生或少數族裔學生占較高比率的學校或學區，直接推出招生宣傳。

官員指出，最高法院裁決最主要的限制為，大學在招收學生的過程當中，不可以偏袒特定族裔學生。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)14日說：「當州政府分別禁止平權招生措施之後，我們都看到大學出現了什麼樣的變化。」他說，某些州禁止平權招生之後，少數族裔學生的大學註冊率出現下降，「我們不能讓這種走下坡趨勢出現在全國範圍。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點