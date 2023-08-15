除非經濟劇烈衰退…物價回不到疫情前

通膨雖然緩和，超市裡許多民生必需品價格仍然高昂。(歐新社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，民眾覺得萬物騰貴，很好奇物價能否回到新冠疫情 水準，雖然傳出好消息，指通膨速率已然降低，但經濟學者指出，除非經歷劇烈衰退，才能把一切物價打回疫情前水準；這要經濟付出慘重代價，失業率大增，目前經濟學界已指出，這一波通膨全因新冠疫情及俄烏戰爭所致。

勞工 統計局日前公布7月的通膨數據，經濟學者預測物價年增率接近3%，約與6月相同。

但整體而言，一些商品及勞務的價格隨著疫情這些年下來穩定上升，證據顯而易見，例如雞蛋、碎牛肉、汽油、二手車、電費及租金。

富國銀行(Wells Fargo)資深經濟學者普吉利耶斯(Mike Pugliese)表示，除非經歷極劇烈的衰退，不然物價要下降只怕不可能。

普吉利耶斯所提的物價下降乍聽起來很好，但對經濟會有負面衝擊；隨著物價下跌，人往往會節制消費，期望在稍晚物價變得更便宜才買；但隨後發生的光景，經常是業者銷貨變慢，勞工失業。

這一波通膨走高伊始，經濟學者便指出，因為新冠疫情結合俄烏戰爭，引發的效應便是供應鏈撕裂，業者供貨的速度及交貨數量都受損，很多商品、勞務的價格便走高。

最後，因為疫情讓許多勞工罹患慢性病，還有人脫離勞動大軍以便照顧家人，或者乾脆退休，都拉高工資。目前總人口參與勞動市場的比率，要比疫情前來得低，如此讓聘請工人的成本愈來愈高。

凡此種種讓經濟成長出奇強勁，通膨也一樣。

聯準會試圖靠升息 讓商品、勞務變貴，業者跟消費者都投降，而減少開支。但野村證券經濟學者舒瓦茲(Jeremy Schwartz)指出，疫情前幾個月，聯邦因應疫情而大撒幣，當時利率又超低，經濟對升息變得遠為遲鈍。

先鋒領航集團(Vanguard)資深經濟者派特森(Andrew Patterson)表示，要失業率足足增加一個百分點，才能把通膨打下去，大家雖不樂見，但就業市場一定要走軟才行。