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全美油價飆升 11州每加侖4元 10個月以來新高

編譯廖振堯、莊瑞萌／綜合報導
全美各地油價又見飆升，圖為維州一處加油站的油價。(歐新社)
全美各地油價又見飆升，圖為維州一處加油站的油價。(歐新社)

油價高揚已讓許多民眾苦不堪言，這不僅攸關每日基本開銷，也是通膨大增的眾多原因之一。而華盛頓時報(Washington Times)報導，油價居高不下的原因包括全球需求增加、中東減產以及熱浪限制煉油產能導致的原油價格上漲。

在勞工節(Labor Day)假期即將到來前夕，美國汽車協會(AAA)表示，國內1加侖汽油平均價格已來到3.85元，其中11個州的汽油價格已達4元，是近10個月以來新高。

AAA在14日表示，全國平均汽油價格為3.85元，是去年10月19日以來新高。從7月4日國慶日以來，汽油價格上漲32美分，原因是由於俄羅斯和沙烏地阿拉伯減產，以及極端高溫造成美國國內部分煉油廠陷入停工而導致油價上升。

全美各地油價又見飆升，圖為維州一處加油站的油價。(歐新社)
全美各地油價又見飆升，圖為維州一處加油站的油價。(歐新社)

自從國殤日(Memorial Day)宣告夏季開始後，車主一度曾享受到汽油價格大幅優惠的好處，不過，這些優惠幾乎不復存在，因為目前全國平均價格相較去年夏季只下降11美分。

石油輸出國組織(OPEC)主要成員沙烏地阿拉伯本月初延長石油減產至少到今年9月，根據該國能源部官員接受國營的沙烏地新聞社(SPA)訪問時表示，沙國將延長這項自願性減產每日100萬桶原油的政策。消息來源指出，本次減產可能進一步延長，目的是藉此支持原油市場的穩定性與平衡。

煉油業聚集的美國南部各州，近幾周也因破百度高溫被迫縮減產量或停工，煉油設施最高運作溫度只能到約95度，導致全國各地油價飆升。

儘管如此，美國能源資訊局(EIA)仍預測今年美國原油日均產量將達到1280萬桶、2024年將達1310萬桶，兩項數據都將創下年度紀錄。

對於明年挑戰連任的拜登總統來說，如何抑制油價將是關鍵，但目前口號跟實際政策恐怕彼此矛盾。拜登最近表示希望削減海上鑽探、減少排放，但在他主政下，美國石油產量正逐步邁向歷史新高，甚至能打破前總統川普的紀錄。

油價 石油 拜登

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