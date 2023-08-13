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杭特認罪協議潰敗 與川普恐同時受審 拜登選戰更凶險難料

編譯潘勛／綜合12日電
司法部任命新特檢官調查杭特‧拜登，提醒拜登他面臨的連任選戰，政治氛圍極其難料，有諸多弱點。(美聯社)
司法部任命新特檢官調查杭特‧拜登，提醒拜登他面臨的連任選戰，政治氛圍極其難料，有諸多弱點。(美聯社)

美聯社12日報導，司法部11日任命魏斯(David Weiss)擔任特別檢察官，調查拜登總統之子杭特‧拜登(Hunter Biden)逃稅等案，不僅讓原先杭特認罪協議破局潰敗，更讓拜登總統全面展開連任競選時，可能與杭特受審同一時間，政治及個人身心壓力大增，為選戰平添凶險難料。

拜登加緊競選連任，目前已遭逢質疑，不曉得他能否說服選民認為經濟表現很好，另外他已80歲，能否做好第二任；現在，司法部長加蘭德(Merrick Garland)又任命特檢官來調查他兒子杭特。

拜登面臨的挑戰，相形他的前任兼2024年可能對手川普，當然要輕許多。川普遭到多件刑事起訴，罪名有不當處理機密文件、試圖推翻2020年選舉等。杭特則是逃稅、涉嫌對自己吸毒、買槍而撒謊。更重要的是川普乃前總統，而杭特為一介平民。

但是魏斯獲任命為特檢官，仍提醒拜登，他面臨的連任選戰，政治氛圍極其難料，有諸多弱點。

華盛頓郵報報導，民主黨本來希望，民眾焦點只放在前總統川普那一方的官司與審判，沒想到杭特同時也會受審。

資深民主黨顧問艾哲洛(David Axelrod)表示，持平而論，他敢保證白宮對此很不是滋味；杭特被調查，固然共和黨也難逃干係，但拜登團隊沒人樂見杭特案子拖到選舉年，也誠非虛言。

沒什麼跡象顯示，加蘭德任命魏斯的決定，大大影響拜登在民主黨內的地位。只是，這件事讓2024年總統選舉不再走傳統路子，比拚理念，還要看華府、德拉瓦州、邁阿密等地法院，在可能的審理杭特案上，會不會有突然轉折。

新罕布夏州民主黨黨主席巴克利(Ray Buckley)談到魏斯獲任特檢官一事表示，他認為若是沒有川普被起訴，杭特案會是大事，但川普已讓民眾對這類事體變得麻木。

民主黨試著愈少談杭特愈好，共和黨則盡可能挑他來講，若是官司拖長下去，只怕事態還會升溫。

幾位角逐共和黨總統提名的參選人談到川普被起訴總是小心翼翼，現則在搶鏡頭談杭特案。前副總統潘斯在愛阿華州表示，人民理當曉得答案，他很歡迎司法部任命特別檢察官。

杭特‧拜登 川普 民主黨

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