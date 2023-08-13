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對公職威脅持續攀升 專家警告：暴力言論恐是政治暴力前兆

編譯盧炯燊／綜合12日電

近年來，針對公職人員的威脅持續攀升，給執法單位、公民權利運動及美國民主帶來了新挑戰。專家警告，不斷升級的暴力言論，極有可能是政治暴力的先兆。

上周猶他州一名74歲男子威脅要刺殺總統拜登，結果與聯邦調查局人員對峙時遭擊中身亡。同一時間，德州一名53歲男子威脅殺死亞利桑納州選舉工作人員而被判監三年半。又有一名56歲密西根州女子被控為兒子買槍，其子威脅要用來對付拜登及該州的民主黨籍州長。

國會警察去年報告稱，他們調查國會議員受到威脅的數量，是四年前的兩倍多。尤其在前總統川普聲稱2020年選舉被竊取的言論推動下，針對選舉工作人員的威脅激增，六分之一的人報告聲稱受到威脅。

全國城市聯盟在2021年發布的報告指出，81%的地方民選官員稱收到威脅，87%認為問題正在惡化。

專家警告稱，不斷升級的暴力言論會增加實際暴力行為的風險，尤其是在2024年大選及多起川普審訊日益接近之際，政治暴力風險只會有增無減。

目前在密西根大學任職的前FBI反恐專家阿里(Javed Ali)認為，最令人擔憂的是「孤狼式」的襲擊者，而不是類似國會大廈暴亂式的大規模暴力事件，可能在沒有徵兆下突然發生。

儘管有關針對公職人員的威脅很常見，但布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)研究員傑爾曼(Michael German)表示，有些人在社交媒體的私人發洩，有可能變成具有威脅性的威脅。

他說，最令人擔心的是一些政治領袖，不僅僅是川普，還有共和黨內許多人都在宣揚例如「驕傲男孩」之類的暴力組織，並對他們的暴力行為充耳不聞。

華府美利堅大學(American University)傳播學教授布拉多克(Kurt Braddock)指出，即使暴力言論只鼓動一小撮人，但考慮到互聯網上的巨大影響力，它仍然是危險的。

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