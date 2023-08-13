CNN專訪 杭特律師拒答拜登是否涉兒外國交易

杭特的律師羅威爾受訪時，閃躲有關拜登總統是否涉及兒子杭特的生意來往。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)的辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)11日晚間接受有線電視新聞網(CNN)主播凱特 蓮‧柯林斯(Kaitlan Collins)專訪，多次被問到杭特‧拜登的外國生意是否與拜登有關，始終拒絕回答。羅威爾說，外界不應把關注焦點放在拜登是否因為兒子的事業獲利。71歲的羅威爾是美國最有名的白領犯罪辯護律師之一。

柯林斯在訪問中問道，杭特‧拜登任何外國事業交易，是否與拜登總統都沒有任何關係。羅威爾回答，共和黨數十名國會議員與助理、十多家保守派右翼媒體，都曾經到處找資料，設法找到杭特生意與拜登家庭成員之間的關係，「他們查來查去，什麼都找不到，因為根本沒有東西可查」。

柯林斯追問，是否有信心將來絕對不會查出杭特‧拜登生意與拜登有任何關係。羅威爾回答表示，檢方最後做出決定，只對杭特‧拜登起訴兩項輕罪，還有一項槍枝轉移罪名，「讓美國再度偉大」(MAGA)右翼陣營大聲疾呼的指控罪嫌都沒有被起訴，包括洗錢、外國貪污、外國代理人等。羅威爾說：「這些指控並不是沒被調查過，如今則已做出結論。」

羅威爾說：「接下來並不會有任何改變，調查行動已經進行有五年之久，並不是任命了新的檢察官而開始，到頭來只起訴這些罪名而已。所以，明天會不會狀況又變得不一樣呢？應該不會。」

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)11日任命德拉瓦州聯邦檢察官魏斯(David Weiss)出任特別檢察官，調查杭特‧拜登財務及生意。

羅威爾表示，魏斯去年就曾領軍調查這個案件，前年、大前年也是同一案子。他說，雖然現在魏斯擁有新頭銜特別檢官，但案子沒有變，「從我們角度看來，他的權力是一樣的，證據與法律都沒有改變。」

代表杭特的羅威爾律師原本與司法部魏斯檢察官達成杭特的認罪減刑協議，讓杭特可以免於重刑；但本月初開庭時，認罪協議當場被聯邦法官嚴重質疑，認為檢方有放水嫌疑；檢方魏斯只得與羅威爾重新談判認罪協議，但此一談判在11日破局，之後，司法部宣布魏斯為特別檢察官，處理同一杭特案件。