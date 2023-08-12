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特檢官魏斯曾由川普提名聯邦檢察官 拜登上任後少數留任者

編譯徐薏茹／綜合11日電
前總統川普2017年提名魏斯為德拉瓦州聯邦檢察官，魏斯如今獲任命為調查杭特案的特別檢察官。(美聯社)
前總統川普2017年提名魏斯為德拉瓦州聯邦檢察官，魏斯如今獲任命為調查杭特案的特別檢察官。(美聯社)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)11日宣布任命魏斯(David Weiss)繼續擔任調查杭特的特別檢察官，賦予他在調查中更大的權力；魏斯2017年由前總統川普提名，2018年開始擔任德拉瓦州聯邦檢察官，是少數在拜登總統上任後留任的聯邦檢察官。

根據司法部的個人簡介，魏斯曾擔任代理與臨時聯邦檢察官，以及第一聯邦助理檢察官。他的職業生涯始於1984年，擔任德拉瓦最高法院法官克里斯蒂(Andrew D. Christie)的書記，曾在律師事務所Duane Morris、The Siegfried Group公司工作。

加蘭德表示，魏斯在從事特別檢察官工作時將繼續擔任聯邦檢察官。

儘管由川普提名，但魏斯也未倖免於川普的憤怒，川普發言人在聲明中表示：「如果這名特別檢察官真的獨立，他會迅速作出結論，即拜登、他陷入麻煩的兒子杭特以及他們的縱容者，包括媒體與故意在杭特的筆電內容上誤導大眾的51名情報官員勾結，他們應該面臨必要的後果。儘管魏斯在四年的調查後未能提出適當指控，而且他似乎試圖將案件轉向對民主黨更有利的方向。」

魏斯於2019年開始監督杭特調查，最初著重調查杭特外國商業交易中可能違反稅務與洗錢法的違法行為，尤其是中國。

魏斯被任命特別檢察官後，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)是批評他的共和黨領袖之一，質疑魏斯的公正性；眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)也稱魏斯是「虛假的特別檢察官」。

加蘭德先前誓言不會干預調查，並強調魏斯在調查中的領導作用以回應共和黨的批評。前同事描述魏斯是一名思想獨立的檢察官。

魏斯的德拉瓦州聯邦檢察官提名獲得兩位德拉瓦州民主黨聯邦參議員的支持。

議員讚揚魏斯起訴貪汙、洗錢、毒品犯罪，並幫助獲得聯邦資金，打擊德拉瓦的非法毒品販運。

川普 德拉瓦州 拜登

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