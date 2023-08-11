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「像在下火雨」 夏威夷茂宜島居民憶世界末日般景象

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火燒茂宜島：夏威夷野火53死千人失蹤 拉海納小鎮成廢墟

轉角24小時
（Getty Images）
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「幾乎被野火消滅的拉海納小鎮，曾是夏威夷王國首都...」夏威夷茂宜島（Maui）野火蔓延，10日死亡人數上升至53人，失蹤人數還未確認，預估在千人以上，度假勝地拉海納小鎮（Lahaina）已成焦黑廢墟，拜登總統已宣布為重大災難；目前火勢仍未完全獲得控制，夏威夷州長葛林（Josh Green）表示這場野火是「夏威夷州史上最大的自然災害」，有多達1700座建物被毀，茂宜島超過1萬4000名旅客被疏散、1萬1000人斷電。惡火自8月8日開始，起火原因仍待確認，火勢隨過境太平洋的朵拉颶風強風推動而快速蔓延。

茂宜島從8月8日晚間發生至少3起野火火災，正逢朵拉颶風（Hurricane Dora）過境太平洋，雖距離夏威夷數百英里遠，但其造成的時速100公里強風，助長火勢蔓延，加上天氣乾燥，受災面積不斷擴大、死亡人數持續上升，至10日累計死亡人數上升至53人，失蹤人數還未確認，當地官員表示應在千人以上，拜登已宣布為重大災難。

島上的搜救工作也仍在持續進行，無數人被燒傷、吸入濃煙等，數千人逃進緊急避難所或是來開茂宜島，具體傷者人數也仍待統計確認。

（美聯社）
（美聯社）

具有悠久歷史的度假勝地——拉海納小鎮有80%面積被火勢所毀，建築物、棕櫚樹和汽車被大火吞噬，濃煙處處，淪為一片瓦礫焦土，目前全茂宜島無一處地方的火勢完全獲得控制，葛林表示拉海納的火勢也僅控制八成，造成的確切損失尚須估算，但葛林粗估重建拉海納至少需要數十億美元。

拉海納是原本統治夏威夷的夏威夷王國首都，有豐富文化遺產，每年約吸引200萬遊客到來，占茂宜島遊客總數的80%，如今其歷史古物的情況仍待確認；由於拉海納的歷史意義，對於夏威夷原住民來說，此地淪為焦土極為衝擊痛心。

而目前在茂宜島度假的旅客已疏散1萬4000人，對遊客來說宛如突陷噩夢，一名來自加州的旅客馮賽林坎姆（Vixay Phonxaylinkham）與妻子、孩子因在拉海納被困汽車中，不得不棄車跳海逃生。他在機場等待離島時，受訪表示：

「我們漂浮了大約4小時...這是一個變成噩夢的假期，到處都聽到爆炸聲、尖叫聲，有些人沒能活下來，我非常難過。」

（路透）
（路透）

（路透）
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葛林表示，全島有1700棟房屋被毀，他指出此次火災是夏威夷州史上最嚴重的自然災害——夏威夷於1959年成為美國的一個州，不過此前在1946年，夏威夷群島經歷過一次慘烈海嘯，當時造成158人死亡。

除了茂宜島西邊的拉海納之外，位於南邊的基黑小鎮（Kihei）也受火勢席捲，還有一處起火點位於內陸地區的庫拉（Kula），茂宜島地方政府表示尚不清楚內陸的火災災害情形。

茂宜島常年居住人口約16萬6000人，有1萬1000人處於斷電狀態，通訊因而受阻，導致關於與搜救人員聯繫困難、也更難尋覓失蹤人士；無數當地人與旅客一同被疏散、部分人進入島上的緊急辦難所或至鄰近歐胡島（O‘ahu）避難，還有大量旅客在機場過夜，等候離境。

（路透）
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葛林在8月10日的新聞發布會上，描述野火對茂宜島造成的傷害，說：

「這需要很長時間才能恢復，但這就是我們現在齊聚一起的原因，我們齊聚是為了給人們帶來安慰...我們將齊心協力恢復。」

另外葛林也表示有數千名在火災中失去家園的災民需要安置，他宣布夏威夷州預計徵求2000個房間，包括酒店旅館，也呼籲夏威夷州的居民，若家中有多餘的房間，懇請提供給有需要的人。

在茂宜島上避難所自願協助的兒科醫生蒙塔諾（Gerald Tariao Montano）表示，進入避難所的大多數人情緒仍未平復、仍因震驚而「表情空洞」，他呼籲外界捐贈衣物、生活用品、食物、嬰兒配方奶粉和尿布等物資，並指出：

「有些人還沒有完全意識到他們失去了一切。」

（Getty Images）
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夏威夷州 拜登 颶風

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