5年來最致命野火 茂宜島至少53死 拜登宣布重大災難

夏威夷大火延燒了兩天，10日雖已滅火，但歷史古鎮拉海納幾成廢墟，傷亡人數還在攀升當中。（路透）

夏威夷州 茂宜島(Maui)野火截至美東時間10日晚間至少已造成53人死亡，數十人輕重傷，成為2018年加州 大火以來，美國最致命的野火災害；夏威夷至少271棟建築毀於祝融，超過1萬1000名遊客撤離當地；拜登 總統10日宣布夏威夷州野火為「重大災難」，為重災區茂宜島釋出聯邦資金，承諾立即提供各項協助。

逾270棟建築淪廢墟

美聯社報導，茂宜島野火肆虐之處滿目瘡痍，著名繁華街坊與地標10日已淪為廢墟，報導中說，有些汽車中發現焦屍，可能是因交通中斷來不及逃離而喪命。

2018年加州山火造成85人喪命，夏威夷大火是五年來美國最致命的野火，罹難人數可能還會持續增加，救災人員尚無法抵達三處火場，而拉海納鎮(Lahaina Town)的一處火場的火勢10日已控制80%。

歷史古城拉海納鎮空拍畫面顯示，整個街坊過去充滿活力的繽紛色調，如今轉為一片孤寂灰燼。街區遍布磚瓦殘骸，著名的觀光大街臨海街(Front Street)全無人跡；碼頭船隻焦黑一片，鎮上煙霧瀰漫。

茂宜島野火肆虐之處滿目瘡痍，過去繽紛色調轉為一片孤寂灰燼。（路透）

車內焦屍疑逃命不及

許多幸運逃生的倖存者訴說驚險逃難的過程，蒂芙尼‧基德‧溫恩(Tiffany Kidder Winn)經營的禮品店「Whaler's Locker」是臨海街上最古老的店舖之一，也是未能逃過火劫的眾多商店之一。

溫恩10日到場評估災損時，發現一排被燒毀的汽車，其中部分車內還有焦屍。她說：「他們看起來想逃出去，但交通壅塞，離不開臨海街。」

溫恩還看到一具屍體靠在海堤上，她說此次災害普遍且嚴重，「我無法分辨身處何處，許多地標都消失了」。

夏威夷緊急應變廳發言人溫特勞布(Adam Weintraub)10日表示，「我們處於生存保護模式，搜救仍為首要之務」，但搜救團隊需待火線安全無虞後，才能安全深入特定區域救災。

大島市長羅斯(Mitch Roth)表示，大島狂風颼颼，幸未接獲房屋損毀的通報。

島上多地斷電無通訊

茂宜島多數地區仍停電，手機服務中斷；夏威夷陸軍國民兵司令哈拉(Kenneth Hara)9日表示，官兵正協助恢復通訊、發送飲用水並增加執法人力，國民兵的消防直升機已潑灑15萬加侖的水，協助撲滅茂宜島火勢。

路透報導，拜登總統10日擴大聯邦補助馳援夏威夷，並與夏威夷州長葛林(Josh Green)聯繫，「為失去的性命，以及大片土地和房地產被毀，致上最深的哀悼之意」。