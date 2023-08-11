夏威夷野火／拉海納核心、八哥棲地 150年大榕樹遭火焚

夏威夷州茂宜島的一場野火，讓拉海納鎮一棵有150年歷史的老榕樹受創，樹幹被燒焦，能否存活成為問題。(Getty Images)

夏威夷州 茂宜島日前遭受野火肆虐，濱海小城拉海納(Lahaina)市區同樣受創，其中還包括一棵150年歷史的老榕樹也遭受波及，能否存活同樣引發關切。

這棵高60呎、已有150年歷史的老榕樹是當地居民聚會的地方，其葉綠枝茂往外伸展，為人們遮擋夏威夷的烈日，如今由於遭遇火劫，樹幹被燒焦，老樹能否存活下來跟這座城鎮一樣都已成為問題。過去150年來，這棵巨大的榕樹為當地社區活動提供一個遮蔭的場所，也為著居民和遊客遮擋夏威夷的陽光，正如當地昔稱「Lele」，在夏威夷語中意思是「無情的陽光」。

1873年被種下時，這棵榕樹只是一株八呎高的幼苗，是從印度 運送過來的禮物，當時是為了紀念拉海納第一個新教宣教團成立50周年。這棵榕樹是在夏威夷群島成為美國領土的25年之前種下，也是在卡美哈梅哈一世(King Kamehameha)宣布拉海納成為王國首都70年後所種下。

巨大的榕樹對外延伸許多樹幹，氣根下垂最後附著在土壤成了新的樹幹，其樹枝向外張開，提供許多八哥鳥的棲息地。

這場8日傍晚發生的大火，起火原因不明，但是火勢相當迅速，造成市區許多木造房屋頓時被燒成灰燼；在茂宜島住了近20年的桑德巴赫(John Sandbach)說，「這棵榕樹有著太多的意義，每個人都擁有許多跟它有關的經歷，它是歷史小鎮的核心」。

一名在X平台(前身為推特 Twitter)的用戶HawaiiDelilah說，「今天讓我最難過的事，莫過於想到我家鄉拉海納的榕樹，」「我們將重建，茂宜島的自然之美將永遠存在」。

由於大火已奪走至少53條性命，讓整座城鎮陷入哀痛的氛圍中，當地民眾也將為這棵歷史老榕樹的失去而難過；不過，桑德巴赫更關心的是城鎮的未來將會變成什麼樣子。他說，「榕樹遭焚毀，這座城鎮還是能撐過去，但如果整座城鎮被燒毀，沒有什麼能倖存下來」。