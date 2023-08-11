我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

夏威夷野火／通訊中斷 iPhone的SOS功能救了一家人

編譯尤寶琪／綜合10日電
一名網友發文稱他的親人一度受困夏威夷野火中，電話打不通，最後用iPhone的SOS功能，讓救難人員成功找到定位獲救。圖為因為夏威夷航班延誤或取消，而困在卡胡魯伊機場的遊客們；非新聞當事人。(美聯社)
一名網友發文稱他的親人一度受困夏威夷野火中，電話打不通，最後用iPhone的SOS功能，讓救難人員成功找到定位獲救。圖為因為夏威夷航班延誤或取消，而困在卡胡魯伊機場的遊客們；非新聞當事人。(美聯社)

夏威夷州茂宜島(Maui)野火釀下巨災，導致手機通訊中斷，當地一家五口靠蘋果手機上的緊急SOS求救功能，成功逃往安全地帶。

夏威夷州這次大氣環境形成的「火天氣」(fire weather)，造成人員傷亡、住戶撤離、多處停電且通訊中斷，數千人因此無法打電話聯絡緊急部門、親屬或求救；夏威夷州副州長路克(Sylvia Luke)確認，電話服務中斷，且醫院人滿為患。

夏威夷州居民麥可米拉弗洛(Michael Miraflor)聲稱，他的親人差點在逃命途中遭野火吞噬，所幸最後靠著蘋果手機的衛星系統與緊急服務部門取得聯繫，順利獲救逃生。

「我哥哥女友的表親和他家人，在茂宜島上受困車中時，突然遭野火包圍，」米拉弗洛在推文中寫道，「手機沒有服務，蘋果緊急SOS成了他們當時唯一能與急救人員取得聯繫的方式，並因此救了他們一命。」

螢幕截圖顯示，這家人靠著蘋果SOS功能，向緊急救援人員提供他們位置和車輛描述，並先後表示「到處都是火」、「周圍的每座建築物都著火了」和「無法抵達海洋且能見度為零」等情況，緊急連絡人員隨即將他們的位置通知消防部門，並指示這家人將車輛的危險警示燈打開，以便救援人員找到他們；救援人員最後花了32分鐘才找到汽車位置，成功救出這一家人。

iPhone 14所有型號都配有此功能，通過客製組件和軟體讓手機可以直接連線到衛星；當使用者無法聯繫緊急聯絡號碼後，就會彈出連接衛星的選項。

衛星服務是建構於緊急SOS、Medical ID、緊急連絡人和Find My location分享等功能之上，允許公共安全應變中心(public safety answering point)，在緊急情況下，能聯繫到更多用戶；使用者無需額外安裝軟體或協議，可以直接與有接受簡訊功能的緊急服務中心聯絡。

夏威夷州 iPhone

上一則

中公布美CIA間諜案 軍工集團人員涉收賄洩密

下一則

氣候變遷釀乾旱、植被減少 多雨的夏威夷變「易燃」

延伸閱讀

夏威夷野火死亡人數恐再增 拜登宣布為重大災難

夏威夷野火死亡人數恐再增 拜登宣布為重大災難
iOS 17要來了 這幾款iPhone能「再用2年」價格恐砍半

iOS 17要來了 這幾款iPhone能「再用2年」價格恐砍半
圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界

圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界
中國「穀神星一號遙七運載火箭」升空 七連勝

中國「穀神星一號遙七運載火箭」升空 七連勝

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
示意圖。(Photo by Shane on Unsplash)

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

2023-08-08 05:49
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
美國科技大亨辛漢(右)被揭資助多個非營利組織在全世界推廣中國。圖為他2018年與妻子CODEPINK創辦人Jodie Evans(左)出席活動。(Getty Images)

紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣

2023-08-05 22:08

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦