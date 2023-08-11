夏威夷野火／通訊中斷 iPhone的SOS功能救了一家人

一名網友發文稱他的親人一度受困夏威夷野火中，電話打不通，最後用iPhone的SOS功能，讓救難人員成功找到定位獲救。圖為因為夏威夷航班延誤或取消，而困在卡胡魯伊機場的遊客們；非新聞當事人。(美聯社)

夏威夷州 茂宜島(Maui)野火釀下巨災，導致手機通訊中斷，當地一家五口靠蘋果手機上的緊急SOS求救功能，成功逃往安全地帶。

夏威夷州這次大氣環境形成的「火天氣」(fire weather)，造成人員傷亡、住戶撤離、多處停電且通訊中斷，數千人因此無法打電話聯絡緊急部門、親屬或求救；夏威夷州副州長路克(Sylvia Luke)確認，電話服務中斷，且醫院人滿為患。

夏威夷州居民麥可米拉弗洛(Michael Miraflor)聲稱，他的親人差點在逃命途中遭野火吞噬，所幸最後靠著蘋果手機的衛星系統與緊急服務部門取得聯繫，順利獲救逃生。

「我哥哥女友的表親和他家人，在茂宜島上受困車中時，突然遭野火包圍，」米拉弗洛在推文中寫道，「手機沒有服務，蘋果緊急SOS成了他們當時唯一能與急救人員取得聯繫的方式，並因此救了他們一命。」

螢幕截圖顯示，這家人靠著蘋果SOS功能，向緊急救援人員提供他們位置和車輛描述，並先後表示「到處都是火」、「周圍的每座建築物都著火了」和「無法抵達海洋且能見度為零」等情況，緊急連絡人員隨即將他們的位置通知消防部門，並指示這家人將車輛的危險警示燈打開，以便救援人員找到他們；救援人員最後花了32分鐘才找到汽車位置，成功救出這一家人。

iPhone 14所有型號都配有此功能，通過客製組件和軟體讓手機可以直接連線到衛星；當使用者無法聯繫緊急聯絡號碼後，就會彈出連接衛星的選項。

衛星服務是建構於緊急SOS、Medical ID、緊急連絡人和Find My location分享等功能之上，允許公共安全應變中心(public safety answering point)，在緊急情況下，能聯繫到更多用戶；使用者無需額外安裝軟體或協議，可以直接與有接受簡訊功能的緊急服務中心聯絡。