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夏威夷古都拉海納 多處歷史遺跡遭野火燒毀

編譯廖振堯／綜合10日電
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images)
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images)

夏威夷州大島(Big Island)和茂宜島(Maui)遭逢前所未見的猛烈野火侵襲，災情更因颶風「朵拉」(Dora)風勢猛颳而加劇。茂宜島西岸、夏威夷最具歷史意義的城市之一的拉海納鎮(Lahaina)亦逃不過祝融之災，這裡不但是數百年前夏威夷王國的首都，還有許多文化遺址留存該地，這場大火不僅奪去人命，也吞沒了這些珍貴史蹟。

美聯社報導，8日開始的野火已造成數十人死亡，數百座建築物受損或燒毀，接著迅速蔓延到不到1萬3000人居住的拉海納鎮。

提供直升機觀景服務的「Air Maui」飛行員奧斯頓(Richard Olsten)表示，他和其他飛行員9日上班前飛往拉海納俯瞰現場，「所有旅遊區、夏威夷歷史性的地方都消失了，而且無法替代。你沒辦法翻新一座現在已是灰燼的建築。無法重建的…它已經永遠消失了」。

據歷史保護諮詢委員會(Advisory Council on Historic Preservation)稱，拉海納鎮歷史區有60多處歷史遺跡，且自1962年以來一直是國家歷史地標(National Historic Landmark)。

拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images)
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images)

拉海納對夏威夷人具有深厚的文化意義。夏威夷群島過去由許多獨立酋邦各自為王，直到19世紀初卡美哈美哈(Kamehameha)王朝統一，成為夏威夷王國；國王卡美哈美哈三世的王宮便座落在拉海納。國家公園管理局(National Park Service)資料顯示，之後繼任者在1820年至1845年間將拉海納定為首都；1845年首都雖遷至檀香山，但拉海納宮殿仍然是王室成員到訪之處。

國王和王后都埋葬在擁有200年歷史、石砌的威歐拉教堂(Waiola Church，1953年前名為Waineʻe)的墓地。該教堂1894年便已因火災摧毀而重建，但本周被拍到再度毀於祝融。

拉海納亦是夏威夷原住民與祖先的聯繫。拉海納盧納高中(Lahainaluna High School)曾是王室成員和酋長接受教育的地方，也是卡美哈美哈和他的酋長委員會起草第一份「人民權利宣言」和夏威夷王國憲法的地方。

夏威夷州 原住民 教育

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