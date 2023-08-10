夏威夷海灘禁槍 地區法官：違憲

火魯奴奴聯邦地區法院法官萊絲莉‧小林8日裁決，夏威夷州海灘、銀行、公園、酒吧等「敏感地」禁止攜帶自衛槍枝的法律違憲，不得實施。圖為火魯奴奴一家槍枝俱樂部外。(美聯社)

火魯奴奴聯邦地區法院法官萊絲莉‧小林(Leslie Kobayashi)8日裁決，夏威夷州 海灘、銀行、公園、酒吧等「敏感地」禁止攜帶自衛槍枝的法律違憲，不得實施。

小林引述最高法院2022年6月的多數決指出，禁止有執照槍主在這些地方攜帶槍枝可能會侵犯憲法第二修正案賦予他們的權力。

最高院 裁決促使夏威夷州議會通過「敏感地點」不受限的法案，州長葛林已於6月簽署實施，不料被地區法院的法官擋下。

三名當地居民以及夏威夷火槍聯合會不服州法，向法院提告說，禁止合法擁槍者攜帶槍枝，不論在何處限制，都違反聯邦憲法。

夏威夷州檢察長安‧羅培茲(Anne Lopez)辦公室說，這條州法符合美國槍械管制的歷史傳統，也符合夏威夷州的利益，因為在遊客、兒童眾多的沙灘等地，禁止攜帶槍械，可保護民眾的安全。

小林說，海灘雖然對夏威夷的經濟很重要，州政府卻拿不出證據可證明美國有「海灘不得攜槍」的歷史傳統。同理，賣酒的酒吧和餐廳不准攜帶槍械的規定，也不符合最高法院裁決所指的歷史傳統。

最高院裁決說，若要針對憲法第二修正案制定例外限槍法規，必須「符合本國槍械管制法規的歷史傳統」。

小林認為，不管最高法院定義中的「歷史傳統」多諱莫如深或有多奇怪，也不能說酒吧和餐廳禁槍符合這個美國歷史傳統。

最高法院對第二修正案的「釋憲」裁決首度明確指出，第二修正案保障個人「保有及攜帶槍械」的權利，目的就是保護個人為了自衛在公共場所可攜帶手槍的權利。

原告的律師貝克(Alan Beck)讚許小林一紙裁決令，就暫時擋住了這條州法。貝克說，小林「忠實援引最高法院判例，做出正確的決定」。