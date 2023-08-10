我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

夏威夷海灘禁槍 地區法官：違憲

記者張聲肇／綜合報導
火魯奴奴聯邦地區法院法官萊絲莉‧小林8日裁決，夏威夷州海灘、銀行、公園、酒吧等「敏感地」禁止攜帶自衛槍枝的法律違憲，不得實施。圖為火魯奴奴一家槍枝俱樂部外。(美聯社)
火魯奴奴聯邦地區法院法官萊絲莉‧小林8日裁決，夏威夷州海灘、銀行、公園、酒吧等「敏感地」禁止攜帶自衛槍枝的法律違憲，不得實施。圖為火魯奴奴一家槍枝俱樂部外。(美聯社)

火魯奴奴聯邦地區法院法官萊絲莉‧小林(Leslie Kobayashi)8日裁決，夏威夷州海灘、銀行、公園、酒吧等「敏感地」禁止攜帶自衛槍枝的法律違憲，不得實施。

小林引述最高法院2022年6月的多數決指出，禁止有執照槍主在這些地方攜帶槍枝可能會侵犯憲法第二修正案賦予他們的權力。

高院裁決促使夏威夷州議會通過「敏感地點」不受限的法案，州長葛林已於6月簽署實施，不料被地區法院的法官擋下。

三名當地居民以及夏威夷火槍聯合會不服州法，向法院提告說，禁止合法擁槍者攜帶槍枝，不論在何處限制，都違反聯邦憲法。

夏威夷州檢察長安‧羅培茲(Anne Lopez)辦公室說，這條州法符合美國槍械管制的歷史傳統，也符合夏威夷州的利益，因為在遊客、兒童眾多的沙灘等地，禁止攜帶槍械，可保護民眾的安全。

小林說，海灘雖然對夏威夷的經濟很重要，州政府卻拿不出證據可證明美國有「海灘不得攜槍」的歷史傳統。同理，賣酒的酒吧和餐廳不准攜帶槍械的規定，也不符合最高法院裁決所指的歷史傳統。

最高院裁決說，若要針對憲法第二修正案制定例外限槍法規，必須「符合本國槍械管制法規的歷史傳統」。

小林認為，不管最高法院定義中的「歷史傳統」多諱莫如深或有多奇怪，也不能說酒吧和餐廳禁槍符合這個美國歷史傳統。

最高法院對第二修正案的「釋憲」裁決首度明確指出，第二修正案保障個人「保有及攜帶槍械」的權利，目的就是保護個人為了自衛在公共場所可攜帶手槍的權利。

原告的律師貝克(Alan Beck)讚許小林一紙裁決令，就暫時擋住了這條州法。貝克說，小林「忠實援引最高法院判例，做出正確的決定」。

夏威夷州 高院

上一則

德州婦在家遭「毒蛇、獵鷹」夾攻 大難不死自稱最幸運的人

下一則

「我清了M24步槍上灰塵」猶他男發文要「殺死拜登」遭FBI擊斃

延伸閱讀

巴拿馬海灘現「黑色異形」驚呆網友 真相令人笑出來

巴拿馬海灘現「黑色異形」驚呆網友 真相令人笑出來
極為罕見…紐約海灘驚傳沙魚襲人 65歲婦大腿被咬重傷

極為罕見…紐約海灘驚傳沙魚襲人 65歲婦大腿被咬重傷
褫奪更生人投票權 上訴法院：密州州憲違憲

褫奪更生人投票權 上訴法院：密州州憲違憲
馬里布潟湖州立海灘 驚現一桶裝屍體

馬里布潟湖州立海灘 驚現一桶裝屍體

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
示意圖。(Photo by Shane on Unsplash)

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

2023-08-08 05:49

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品