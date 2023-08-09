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中國7月進出口大減 人民幣匯率重貶 分析師估「弱外貿」到年底

記者賴錦宏、黃雅慧、葉文義／綜合報導
中國海關總署8日公布7月外貿數據顯示，進出口均大幅遜於市場預期，中國透過外貿拉動復甦，挑戰巨大。圖為福建廈門港海天碼頭。(中通社)
中國海關總署8日公布7月外貿數據顯示，進出口均大幅遜於市場預期，中國透過外貿拉動復甦，挑戰巨大。圖為福建廈門港海天碼頭。(中通社)

中國海關總署8日公布7月外貿數據，以美元計，7月出口年減14.5%，跌幅比上月擴大2.1個百分點，創下2020年3月疫情爆發以來新低；7月進口年減12.4%，跌幅擴大5.6個百分點。7月進出口數據均大幅遜於市場預期，尤其是進口，市場原預期跌幅收窄，顯示內需依舊疲弱。出口欠佳及內需不振，中國透過外貿拉動復甦，挑戰巨大。

在中國7月進出口數據公布後，人民幣匯率應聲走貶。其中，離岸人民幣兌美元匯率貶破7.24關卡，重挫逾400點，跌幅逾0.6%；在岸人民幣也跌掉213點。預計年底前美元兌人民幣匯率或貶至7.5左右。

中國7月進出口均出現連續三個月衰退，且出口續創2020年3月以來最差。以美元計，7月中國進出口總額4829億美元，年減13.6%。其中，7月出口2817億6000萬美元，年減14.5%；進口2011億6000萬美元，年減12.4%。貿易順差806億美元，較去年同期收窄約二成。

在中國8日公布7月進出口數據均較預期還差後，人民幣匯率應聲走貶。(路透)
在中國8日公布7月進出口數據均較預期還差後，人民幣匯率應聲走貶。(路透)

今年前七個月，中國進出口總值3兆4000億美元，年減6.1%。其中，出口總額1兆9400億美元，年減5%；進口1兆4600億美元，年減7.6%。貿易順差4895億7000萬美元，擴大3.5%。

中國海關總署統計分析司長呂大良8日說，整體來看，中國外貿長期向好的基本面沒有改變。但8日中國「股匯雙跌」，顯示市場對官方說法有所存疑。

就中國外貿表現，中經院第一研究所助研究員王國臣受訪表示，7月進口衰退，遠超出市場預期，與中國對半導體產品、鋼材、機床進口大幅衰退有關，間接反映中國受到半導體出口管制及國內房地產、基礎建設和外資投資明顯放緩影響。

路透引述分析師稱，中美科技戰愈演愈烈，海外經濟成長放緩，中國居民消費意願不強等多種因素，均對中國外貿構成壓力。7月進出口降幅均遠超預期，既與歐美經濟減速有關，亦凸顯以美國為主的「脫鉤斷鏈」對中國外貿的壓力。而進口持續回落，主要受國際大宗商品價格回落和內需不旺影響，預計「弱外貿」會延續到年底。

匯率 疫情 投資

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