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領英全面退出 西方社群媒體在中國成絕響

記者張文馨／華盛頓報導
全球最大的職場社交平台領英(LinkedIn)因「水土不服」，9日起關閉中國版APP(應用程式)「領英職場」，標誌西方社群媒體在中國成絕響。(Getty Images)
全球最大的職場社交平台領英(LinkedIn)因「水土不服」，9日起關閉中國版APP(應用程式)「領英職場」，標誌西方社群媒體在中國成絕響。(Getty Images)

微軟旗下的社群求職平台領英(LinkedIn)9日關閉精簡版應用程式領英職場(InCareers)，退出耕耘九年多的中國市場；「美國之音」8日指出，「西方社交媒體在中國終成絕響」。

擁有超過2萬名員工的領英5月以「激烈競爭和經濟環境充滿挑戰」為由，宣布裁員716人，重組全球團隊，在中國的產品與工程團隊將停止運作，且在8月9日關閉「領英職場」，領英改為協助在中國運作的企業在外國招聘並培訓員工。

領英在中國擁有超過5000萬名用戶，占全球7%；領英表示，9日過後，將刪除所有領英職場的帳戶資料。

領英步上訂房平台Airbnb和電子閱讀器Kindle的腳步，成為又一個退出中國市場的美國網路服務供應商。

領英2014年推出中文版網站，接著在2021年關閉該網站，以不具備LinkedIn網站社交功能的領英職場取代，在這個精簡版中，中國用戶無法分享文章或新聞，當時的理由也是經營環境充滿挑戰。

紐約時報」報導，領英與當地公司合作，按照北京的嚴格規定，審查幾百萬名中國用戶發布的內容。

紐時報導，有美國記者和運動人士的個人資料遭屏蔽，因為含有「被禁內容」；2021年3月，中國監管機構在全國「兩會」(人大、政協)期間發現敏感發文，批評領英沒有控制好內容，要求領英向北京報告，領英隨後以遵循當地法規為由，暫停新會員的註冊。

此外，美國之音報導，領英的報告顯示，中國政府2021年43度要求刪除內容，領英只有一次不從命；和幾年前相比，中方當時並沒有這麼頻繁要求刪文。

對於配合中方政策，領英曾說，雖然公司反對審查，但若不提供當地服務，可能剝奪中國專業人士建立職業聯繫的機會。

報導引述用戶的說法表示，中國的審查制度讓領英不得不放棄最強大的職場社交功能，但在招聘方面又完全無法和中國本土網站抗衡。

北京 重組 紐約時報

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