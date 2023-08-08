共和黨愛州造勢 總統初選參選人幾乎未提川普

絕大多數共和黨參選人對於川普被控案件避而不談，只有前美國駐聯合國大使海理(圖)與前任阿肯色州州長賀勤森稍微提及。(美聯社)

愛阿華州是共和黨 2024年總統初選第一站，絕大多數參選人周末期間在當地參加競選行程時，對於前總統川普 被控推翻大選結果而遭聯邦重罪起訴避而不談，只有前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)與前任阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)稍微提及。

美聯社報導指出，共和黨初選參選人周末期間跑行程時，發表談話時幾乎連川普的名字都沒有提起。參選人在愛阿華州州眾議員希恩森(Ashley Hinson)於錫達拉皮茲(Cedar Rapids)賽車場舉辦的募款烤肉活動裡，輪流上台對800名共和黨倡議人士發表談話。

不過，眾多參選人雖然希望獲得共和黨選民青睞，成為取代川普的其他選項，但演說中卻都沒有提到川普上周遭到聯邦重罪起訴，彷彿起訴一事不曾發生。雖然有候選人提到川普應該退出初選，但沒有提到起訴案。

絕大多數共和黨參選人對於川普被控案件避而不談，只有前美國駐聯合國大使海理與前任阿肯色州州長賀勤森(圖)稍微提及。(美聯社)

長期公開批評川普的前阿肯色州州長賀勤森，談話中只提及共和黨員對司法部 的憤怒，許多保守派人士指稱，司法部對川普展開的調查都是基於政治動機。

川普除了涉嫌推翻2020年大選而在1日遭到聯邦重罪起訴外，今年6月也因為「密件門」案遭控卸任後擅自帶走機密檔案遭到聯邦檢察官起訴。

賀勤森6日在演說中只提到應改造司法部，並承諾當選總統將任命新的司法部長。

賀勤森說：「是的，我會任命新的司法部長，以對國家公平的方式執法。」

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在演說中說：「找藉口的時候已經過去了。」德桑提斯先前曾經提出警告，共和黨如果只會回頭看，重提川普聲稱2020年勝選結果遭竊的不實言論，2024年大選必定失敗。

美聯社報導，愛州共和黨選民當中，川普依然擁有高支持人氣。紐約時報與錫耶納學院(Siena College)4日公布最新聯合民調指出，可能參加初選投票的共和黨選民當中，川普支持度遙遙領先。