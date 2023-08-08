我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

共和黨愛州造勢 總統初選參選人幾乎未提川普

記者顏伶如／綜合報導
絕大多數共和黨參選人對於川普被控案件避而不談，只有前美國駐聯合國大使海理(圖)與前任阿肯色州州長賀勤森稍微提及。(美聯社)
絕大多數共和黨參選人對於川普被控案件避而不談，只有前美國駐聯合國大使海理(圖)與前任阿肯色州州長賀勤森稍微提及。(美聯社)

愛阿華州是共和黨2024年總統初選第一站，絕大多數參選人周末期間在當地參加競選行程時，對於前總統川普被控推翻大選結果而遭聯邦重罪起訴避而不談，只有前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)與前任阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)稍微提及。

美聯社報導指出，共和黨初選參選人周末期間跑行程時，發表談話時幾乎連川普的名字都沒有提起。參選人在愛阿華州州眾議員希恩森(Ashley Hinson)於錫達拉皮茲(Cedar Rapids)賽車場舉辦的募款烤肉活動裡，輪流上台對800名共和黨倡議人士發表談話。

不過，眾多參選人雖然希望獲得共和黨選民青睞，成為取代川普的其他選項，但演說中卻都沒有提到川普上周遭到聯邦重罪起訴，彷彿起訴一事不曾發生。雖然有候選人提到川普應該退出初選，但沒有提到起訴案。

絕大多數共和黨參選人對於川普被控案件避而不談，只有前美國駐聯合國大使海理與前任阿...
絕大多數共和黨參選人對於川普被控案件避而不談，只有前美國駐聯合國大使海理與前任阿肯色州州長賀勤森(圖)稍微提及。(美聯社)

長期公開批評川普的前阿肯色州州長賀勤森，談話中只提及共和黨員對司法部的憤怒，許多保守派人士指稱，司法部對川普展開的調查都是基於政治動機。

川普除了涉嫌推翻2020年大選而在1日遭到聯邦重罪起訴外，今年6月也因為「密件門」案遭控卸任後擅自帶走機密檔案遭到聯邦檢察官起訴。

賀勤森6日在演說中只提到應改造司法部，並承諾當選總統將任命新的司法部長。

賀勤森說：「是的，我會任命新的司法部長，以對國家公平的方式執法。」

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在演說中說：「找藉口的時候已經過去了。」德桑提斯先前曾經提出警告，共和黨如果只會回頭看，重提川普聲稱2020年勝選結果遭竊的不實言論，2024年大選必定失敗。

美聯社報導，愛州共和黨選民當中，川普依然擁有高支持人氣。紐約時報與錫耶納學院(Siena College)4日公布最新聯合民調指出，可能參加初選投票的共和黨選民當中，川普支持度遙遙領先。

川普 共和黨 司法部

上一則

川普反告作家誹謗性侵 遭法官駁回不成立

下一則

人口普查顯示 美國「以白人為多數」將在Z世代終結

延伸閱讀

川普又挫敗 告作家誹謗案 遭法官駁回無法立案

川普又挫敗 告作家誹謗案 遭法官駁回無法立案
德桑提斯接受NBC專訪：川普當然選輸了

德桑提斯接受NBC專訪：川普當然選輸了
美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」
潘斯證實「川普要我揚棄2020大選結果」 但無意出席作證指控

潘斯證實「川普要我揚棄2020大選結果」 但無意出席作證指控

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪