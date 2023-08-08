共和黨州長公然表態 德桑提斯：川普2020年當然選輸了

德桑提斯在愛阿華州競選時，台下川粉高舉支持川普的標語。(路透)

正在角逐共和黨 2024年總統初選的佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，民調支持度一直落後前總統川普 ；德桑提斯接受7日播出的國家廣播公司(NBC)專訪，被問到是否認為川普在2020年大選落敗時回答道：「他當然敗選了。」

德桑提斯不但明確表示川普敗選，還接著說：「拜登是總統。」

德桑提斯4日便在發言中表示，川普指稱2020年大選出現選舉舞弊的說詞，根本「毫無事實根據」(unsubstantiated)。

川普發言人史帝芬‧張(Steven Cheung)發表聲明說：「德桑提斯應該不要再當拜登的頭號啦啦隊員。」

從2020年大選以來，德桑提斯被媒體問到是否相信川普聲稱勝選結果遭竊，始終避而不答；2022年期中選舉期間，德桑提斯曾為2020年時積極提倡選舉陰謀論的幾名共和黨候選人助選。

紐約時報7日報導分析，如今川普有多項官司纏身，德桑提斯對川普的批評終於開始加重力道，由此可見包括德桑提斯在內的初選挑戰者，都在想辦法抓緊機會為自己拉抬選情。

報導指出，雖然並沒有其他初選挑戰者針對川普涉嫌推翻選舉結果而遭聯邦重罪起訴直接提出批判，卻紛紛在公開談話中對共和黨支持者說明選舉結果的真相，戳破川普與許多共和黨支持者製造的選舉陰謀論謊言泡沫。

紐約時報分析，德桑提斯直接表明川普2020年大選落敗，等於站在許多共和黨基本盤支持者的對立面。美國有線電視新聞網(CNN)上個月公布民調顯示，約有70%共和黨選民說拜登勝選並不合法。

德桑提斯在國家廣播公司訪問中表示，2020年選舉其實出現許多問題，包括大規模使用通訊投票(mail-in ballots)、臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)為選務主管機關提供私人捐款，拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)筆電內容曝光事件則被社群媒體聯手封殺消息。