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女足世界盃 美國隊PK戰輸瑞典 止步16強 3連霸夢碎

編譯廖振堯／綜合6日電
美國隊輸球後互相擁抱安慰。(美聯社)
美國隊輸球後互相擁抱安慰。(美聯社)

對於美國女足來說，已12年沒有在世界盃失利、從未取得過低於第三名的成績，今年目標更是歷史性的世界盃三連冠。然而6日美國戲劇性地在PK戰中輸給瑞典，16強賽便慘遭淘汰。

美國隊本屆世界盃在小組賽時便已出現疲態，只有對上越南以3比0勝出，與荷蘭、葡萄牙戰平；葡萄牙一戰更是驚險，若非葡萄牙前鋒卡佩塔(Ana Capeta)以幾吋之差錯過射門，美國隊連16強也進不了。

而到16強對上瑞典，正是兩年前在東奧首戰爆冷送給美國隊難得一敗的隊伍。兩隊整場皆未攻破對方球門，比賽進入PK戰，美國隊卻無法把握勝利契機。女足傳奇球星拉皮諾(Megan Rapinoe)的射門高出了橫梁；耀眼的年輕明星史密斯(Sophia Smith)也射門未中，歐海拉(Kelley O'Hara)則踢中右側門柱。

前5輪兩隊各踢進3球，以3比3進入驟死賽階段，到了第6輪雙方球員都進球，最終進入第7輪。關鍵的一球則是由瑞典前鋒赫提格(Lina Hurtig)踢出，雖然看似被美國守門員娜荷(Alyssa Naeher)二次觸球推出球門，但回播顯示實際上球以微小距離越過了球門線，這讓瑞典隊在PK戰中以5比4獲勝。

女子世界盃足球賽6日瑞典對決美國的16強戰，最終瑞典在PK大戰以5比4淘汰美國，...
女子世界盃足球賽6日瑞典對決美國的16強戰，最終瑞典在PK大戰以5比4淘汰美國，讓美國隊3連霸夢碎。圖為美國隊主將拉皮諾(右)，輸球後與隊友沮喪神情。(美聯社)

38歲的拉皮諾賽後表示，「我知道這一切都結束了，這很悲傷，但要知道這是我唯一一次經歷這種事，而且是這麼早出局…這就像一個噁心的笑話。這像是黑色喜劇：我錯過了一個罰球。」

幫助拿下兩屆世界盃冠軍的厄茲(Julie Ertz)也強忍淚水受訪，稱她可能永遠不會再為美國女足國家隊效力。「這是一個情緒激動的時刻，但絕對很糟糕，我的意思是罰球是最慘的。但能夠代表這支球隊參賽是我的榮幸，我對女孩們的未來感到興奮。」

主教練安東諾夫斯基(Vlatko Andonovski)執教下，東京奧運會僅獲銅牌、現在又在世界盃提前出局，前景堪憂。賽後他表示，他的心態從來不是保住工作就好，而是一直專注以最好的方式做好工作，讓這支球隊準備好面臨的挑戰、代表國家出戰。下一場大型賽事將是明年的巴黎奧運會。

世界盃 瑞典 巴黎奧運

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