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PK查克柏格 馬斯克：將在平台X直播、收益全捐慈善機構

編譯徐薏茹／綜合6日電
馬斯克與查克柏格之間大戰，兩人已開始相互叫板，看來即將成真，而且要在X上直播。(美聯社)
馬斯克與查克柏格之間大戰，兩人已開始相互叫板，看來即將成真，而且要在X上直播。(美聯社)

兩大社群媒體X(前身推特Twitter)老闆馬斯克(Elon Musk)和臉書母公司Meta老闆查克柏格(Mark Zuckerberg)的鐵籠格鬥將成真?馬斯克6日在X發文宣稱，他與查克柏格的格鬥賽將在X直播，所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。

查克柏格在新推出的社群平台Threads發文回應馬斯克：「難道我們不應該利用更可靠、真的能為慈善事業募款的平台嗎?」

這兩位科技富豪自6月底以來就在網路上互相放話，聲稱要打一場，查克柏格實際上曾受過綜合格鬥訓練，今年稍早還發文公開他剛完成個人第一個柔術錦標賽的消息。

馬斯克6日稍早表示自己一直在為格鬥做舉重訓練，他的貼文稱：「我沒時間鍛鍊，所以我帶著去上班。」

查克柏格在Threads回應：「我今天準備好了。他(馬斯克)第一次發出挑戰時我建議8月26日，但他還未確認。我不指望真的會開打。我熱愛這項運動，無論發展如何，我都會繼續與訓練的人競爭。」

兩人是否開打仍有待觀察，尤其馬斯克經常過早發布推文談論行動，或是最終未實際行動，但即使他們的鐵籠格鬥協議全只是場玩笑，也已成功炒熱話題。

這場戰爭由馬斯克先挑起，先前回應一則關於Meta準備推出新平台與推特競爭的貼文時，他挖苦世界變得「僅受查克柏格支配，沒有其他選項」，隨後一名推特用戶開玩笑警告馬斯克，小心查克柏格有受過柔術訓練。

自去年10月馬斯克收購堆特以來，政策變動、技術問題，以及該平台對騷擾與仇恨言論的立場令許多推特用戶大感不滿，因此當Threads推出時，有些用戶將其視為可能擊敗推特的可行替代方案，Threads也在初期大獲成功，代表推特的律師甚至威脅要對Threads提起訴訟。

馬斯克 查克柏格 推特

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